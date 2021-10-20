Выжившие после отравления суррогатом жители Кургана мешали его с водкой: это могло спасти их жизни

Такие канистры с суррогатом нашли у продавца. Фото: СУ СКР по Курганской области

Метиловый спирит, которым отравились жители Курганской области, продавали под видом коньяка. Только почему-то никого не смутило, что пойло было разлито в канистры. Как сообщают источники, двое умерли в реанимации на следующий день — они пили суррогат, не разбавляя.

За жизнь еще одного человека врачи боролись около месяца. Трое выжили после сильнейшего отравление. Все они пили коньяк, смешивая с водкой и это помогло спасти их.

Дело в том, что антидотом для метанола является обычный этанол, то есть — алкоголь. Это как раз тот случай, когда алкоголь может спасти жизнь в прямом смысле слова, — объяснил ассистент кафедры анестезиологии и реаниматологии ЮУГМУ, главный внештатный токсиколог Минздрава Челябинской области Виталий Казарцев.

— Рекомендация звучит не очень хорошо с точки зрения здорового образа жизни, но если есть подозрения, что человек случайно принял метанол, ему нужно срочно выпить водки и немедленно вызвать скорую. Чем быстрее — тем лучше, — говорит эксперт.

Метанол — страшнейший яд, один из самых опасных которые могут встретиться в быту, отмечает эксперт. По запаху он ничем не отличим от этанола.

— Смертельная доза метанола в пересчете на чистый спирт — 30 мл., есть он разбавлен — чуть побольше, — объясняет Виталий Казарцев. — Смерть фактически неотвратима, летальность колоссальная. Первую помощь при отравлении метанолом оказывать бесполезно, он катастрофически действует в печени, разлагаясь до двух страшных составляющих: муравьиная кислота и формальдегид. Даже в очень маленьких дозах они вызывают необратимые изменения в организме.

Еще одна опасность — отравление метанолом заметно не сразу. В течение двоих суток человек может чувствовать себя хорошо. А тем временем метанол будет уничтожать его организм. Когда человек наконец начинает чувствовать ухудшение состояния, как правило, уже поздно что-то делать.

Но лучший способ избежать отравления — покупать в магазинах и обращать внимание акцизные марки (вот как можно проверить их подлинность).

Напомним, сегодня стало известно о задержании продавца суррогата. Известно, что ему 56 лет и он живет в Кургане.

— В ходе обыска в квартире и автомобиле злоумышленника было обнаружено и изъято около 60 литров суррогатного алкоголя, который он приобретал в разных регионах для его дальнейшего сбыта, — рассказали в СУ Следственного комитета по Курганской области.

В региональном управлении МВД уточнили, что изъятые напитки по составу были аналогичны тем, которыми насмерть отравились курганцы.

В отношении продавца возбудили уголовное дело о сбыте продукции, не отвечающей требованиям безопасности, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц. Мужчину заключили под стражу. Ему грозит лишение свободы сроком до 10 лет.

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