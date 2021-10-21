Хранение колес вашей SKODA в автоцентре «Чешский дом»

Фото: SKODA

Наступают холода, пора менять летние шины на зимние. Назревает вопрос о месте шиномонтажа и где же хранить колеса?

Официальный дилер ŠKODA автоцентр «Чешский дом» предлагает выгодное сезонное хранение шин для клиентов за 1499 рублей.* Стоимость действительна при прохождении шиномонтажа в автоцентре и диагностики ходовой части за 499 рублей.

Сотрудники автоцентра «Чешский дом» ежедневно работают над тем, чтобы шины каждого клиента находились в полном порядке, чтобы покрышки не подвергались атмосферным воздействиям, которые могут пагубно сказаться на ваших колесах. Сезонное хранение шин ведется в соответствии со всеми ГОСТами.

Очень удобно произвести смену колес и после этого не везти их в гараж или на балкон, а просто оставить их в надежном месте и не беспокоиться о том, куда ехать на шиномонтаж в следующем сезоне и не тратить силы на перевоз колес.

Записывайтесь на сервис заранее по телефону: + 7 351 211 43 00.

Братьев Кашириных, 126/1.

Сайт: che-dom.ru.

*стоимость сезонного хранения шин действительна при прохождении шиномонтажа в автоцентре «Чешский дом» и диагностики ходовой части за 499 рублей.