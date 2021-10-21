Когда переобувать машину на зимнюю резину в Челябинске в 2021 году: мнение эксперта

Пора переобуваться, пока не начался ажиотаж в мастерских. Фото: Мария ЛЕНЦ

Сегодня в Челябинске выпал первый снег. Если для детей и пешеходов — это весело, то для коммунальщиков и автомобилистов — так себе. Автолюбителям пришлось не только расчехлять щетки для чистки снега, но и зимнюю резину. И хотя к выходным в городе снова потеплеет, «Комсомолка» решила узнать, пора ли уже переобувать машину на зимнюю резину в Челябинске в 2021 году и выросли ли цены.

— Сильного наплыва автомобилистов пока нет, но желающих становится все больше, — рассказал руководитель отдела продаж ООО «ГТА», занимающейся шиномонтажом грузовых и легковых автомобилей, Владимир Петровский. — Поэтому пока не пошла волна, сейчас самое подходящее время, чтобы сменить шины. Ночью уже 0 градусов, днем пока плюс. Рискованные водители, думаю, еще недели две поездят, а остальные — будут массово переобувать машину на зимнюю резину в ближайшую неделю-две.

КП-Челябинск обзвонил порядка 10 шиномонтажек в городе. Где-то уже нет мест и плотная запись. В других попросту не берут трубку — видимо, заняты работой.

Чтобы избежать «дня жестянщика» Владимир Петровский рекомендует переходить на зимнюю резину в 2021 году при похолодании до +5…0 градусов Цельсия.

— При такой температуре ездить на летних шинах небезопасно, так как резина теряет сцепление с трассой и становится жесткой, — говорит Владимир Петровский.

Что касается цен, то стоимость переобувки машины на зимнюю резину в шиномонтажках Челябинска выросла, но не глобально. Как уточнил Владимир Петровский, в среднем на 20 рублей. По его словам, это связано с ростом тарифов на ресурсы, на которые «завязаны» отдельные технические операции.

Кстати, техническим регламентом Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» использовать резину летнюю резину запрещено только в декабре, январе и феврале. Но вряд ли это безопасно, учитывая непредсказуемость уральской погоды. Обсуждалась идея со штрафами, но пока они не введены. Выписать штраф могут только за неисправность машины, например, недостаточную глубину протектора.

В шиномонтажках вам, скорее всего, будут предлагать дополнительные услуги. Стоит ли отказываться?

— В 80% случаев предлагаемые услуги на шиномонтажках действительно нужны. В комплекс входит несколько услуг, начиная от помывки колес, заканчивая определенными покрытиями на ступицу, чтобы колеса не «прикипали». Помывка колес нужна для нормальной балансировки, и герметик по контуру для бескамерной шины очень часто выручает при небольших дефектах дисков, чтобы колеса не спускало. А все остальное, хранение шин, например, — скорее приятный бонус, чем необходимость, — считает сотрудник шиномонтажной мастерской Павел.

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