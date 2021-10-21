В Курганской области школьников досрочно отправили на каникулы, а студентов переводят на «полудистант»

Школьники уходят на двухнедельные каникулы Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В Курганской области приняли новые ограничительные меры для борьбы с распространением коронавируса. Они касаются учащихся и сотрудников образовательных учреждений.

Уже с завтрашнего дня, 22 октября, в школах начнутся каникулы. Они продлятся до 7 ноября.

По славам главы областного департамента образования и науки Андрея Кочерова, двухнедельные каникулы для многих учеников станут аналогом больничного.

— Это сделано, во-первых, для того, чтобы школьники могли поправиться: у нас сейчас достаточно большое количество заболевших, — прокомментировал Андрей Кочеров решение о продлении каникул. — Также принято распоряжение главного санитарного врача об обязательной вакцинации сотрудников образовательных организаций. Эти две недели даны для того, чтобы наши учителя могли спокойно пройти вакцинацию против коронавируса, а дети при желании родителей, могли поставить прививку от гриппа. После каникул, я думаю, мы начнем образовательный процесс в очном режиме.

Вузы и учреждения среднего профессионального образования в Курганской области будут работать в полудистанционном режиме.

С 25 октября все лекции станут проводить только дистанционно. При этом студенты продолжат встречаться очно на практических занятиях в небольших группах. Оперштаб по борьбе с эпидемией рекомендовал вузам усилить меры безопасности, в частности, проверять температуру тела у входящих в здания людей, чаше проводить уборку в помещениях и обеспечить условия для обработки рук дезинфицирующими средствами.

Добавим, за последние сутки в Курганской области зарегистрировали 187 новых случаев коронавируса.

Ранее в регионе ввели обязательную самоизоляцию для граждан старше 65 лет. Выходить из дома разрешено только тем, кто поставил прививку или переболел коронавирусом в последние полгода

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