Опытный пожарный из Челябинской области: «Лесные пожары самые страшные»

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

Лесные пожары стали одной из самых обсуждаемых тем этого лета. Каждый год именно они уносят в России тысячи гектаров леса. При возникновении такого ЧП первым реагируют представители лесопожарной охраны, в случае ухудшения обстановки на помощь приходят сотрудники МЧС России.

В сентябре этого года исполнится 7 лет, как пожарный Михаил Николаев работает в 60-й пожарно-спасательной части (г. Касли, Челябинская область). За это время он принимал участие в тушении большого количества как техногенных, так и природных пожаров. Своим опытом он поделился с нашими читателями.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Расскажите подробнее о лесных пожарах. Какие они бывают?

— Выделяют три основных вида, это верховые, низовые и подземные, их еще называют торфяные. Самыми распространенными являются низовые, когда горит лесная подстилка. В этом случае огонь распространяется с разной скоростью, неравномерно, зачастую перескакивая с одного места на другое, не принося сильных повреждений корневой системе деревьев, а захватывая лишь подлесок. Верховой пожар развиваются из низового. Огонь поднимаясь вверх, захватывает кроны деревьев, что очень опасно, особенно в густых лесах. И последний тип самый труднотушимый, это торфяной пожар. Происходят он в торфяном слое, зачастую на большой глубине. Вы можете смотреть на болото и даже не знать, что на глубине уже начался процесс горения.

— Все эти пожары очень разные по своей природе, расскажите, а как происходит их тушение?

— Самым эффективным методом тушения лесных пожаров является захлестывание кромки пожара, для этого используют длинные ветки лиственных растений, огонь не может распространяться, его «прибивают на корню и не дают «дышать». Второй по эффективности метод, опять же не тушение водой, а засыпание кромки пожара рыхлым грунтом, обычная земля прекрасно тушит пожары. Зачастую огонь тушат огнем, это когда навстречу движущемуся валу огня создают встречный пал. Когда они встречаются, огню становится некуда распространяться. Ранцевые огнетушители. Это прекрасное изобретение человечества, которое очень выручает. За счет распрыскивания мелких капель снижается температуры огня, и он постепенно затухает. Все эти способы хороши, но для тушения подземного пожара они не годятся. Для того чтобы остановить огонь в месте залегания торфа, мы перекапываем всю тлеющую территорию тщательно заливая ее огнем. Ни один тлеющий очаг не должен оказаться без внимания, иначе вся работа будет впустую и огонь с новой силой начнет распространяться.

— Михаил, в этом году вы принимали участие в тушении крупных лесных пожаров?

— Нет, в этом году крупных лесных пожаров на территории нашего гарнизона не было, но было очень много небольших возгораний из-за поджога тополиного пуха. В основном, ради забавы, его поджигали дети. Такие возгорания могли привести к настоящей беде. Огонь от тополиного пуха распространялся просто молниеносно.

— Какой из лесных пожаров стал самым запоминающимся?

— В прошлом году мы ездили в Вишневогорск, это поселок городского типа, расположенный недалеко от Каслей. Там горела очень большая площадь. Сложность тушения заключалась в том, что техника не могла проехать к очагу из-за болотистой местности, доставку воды приходилось осуществлять вручную. Мы пользовались исключительно ранцевыми огнетушителями, но в тот раз эффективность тушения была не высока, а других вариантов у нас не было. На большой и болотистой местности нужно было быть предельно внимательными, можно заблудиться, увязнуть в болоте, попасть в кольцо огня, да даже элементарно надышаться продуктами горения. Мы более суток находились на месте. Нам помогали волонтеры, которые окапывали территорию. Все это время даже лишний раз утолить жажду времени не было, пили прямо из ранцевых огнетушителей. Все силы были брошены на борьбу со стихией, и мы справились. Огонь не подошел к населенному пункту и не сумел погубить лес.

— Как лесной пожар отражается на фауне?

— Животные стараются максимально быстро покинуть зону горения, даже птицы улетают подальше. К сожалению, мы часто находили детенышей, которые еще не окрепли и не сумели выбраться из огня самостоятельно. Еще одна из неприятных находок, это гнезда птиц со спекшимися от жары яйцами. Конечно же, если бы мы увидели животное, которому можно помочь, вне зависимости от того, кто бы это был, белка, лиса, заяц или любая птица, мы естественно бы бросили все силы, чтобы спасти его.

Фото: ГУ МЧС по Челябинской области

— Михаил, а вы не испытываете чувства страха во время тушения лесных пожаров?

— Как и любому человеку мне известно чувство страха. Я всегда думаю о своих коллегах, всегда осматриваюсь по сторонам, чтобы самому не попасть в беду. Но на пожаре, чувство страха отличается. Здесь страх наоборот мобилизует, снабжает организм адреналином, помогает быть более собранным и четко следить за своими действиями, чтобы не допустить ошибку. Страх есть, но он очень нужный и правильный, помогает быть в тонусе.

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