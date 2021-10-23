«Вместо дня рождения я шла на тренировку»: вице-чемпионка Олимпиады-2020 из Челябинска Татьяна Минина поделилась опытом с юными спортсменами

Татьяна Минина — пример для подрастающего поколения Фото: Кирилл САДЫКОВ

Пятикратная чемпионка Европы по тхэквондо, двукратный серебряный призер чемпионатов мира, вице-чемпионка недавней Олимпиады в Токио 24-летняя Татьяна Минина пришла на встречу с тренерами и спортсменами в областную спортшколу (ОДЮСШ) вместе с супругом Константином, тоже, кстати, довольно именитым спортсменом — победителем и призером чемпионатов мира в командных состязаниях, призером чемпионата Европы в этом же виде спорта.

Как вы пришли в спорт, какие качества нужно развивать спортсмену, как работать на тренировках и успешно выступать на турнирах? Что мотивирует на победы? Дисциплина и режим дня? Трудно ли было завоевать олимпийскую медаль в Токио? Ваши впечатления от встречи во время торжественного приема с Президентом России в Кремле? Эти и другие вопросы от мальчишек, девчонок и их наставников были адресованы Татьяне и Константину Мининым.

Татьяна и Константин Минины рассказали, как соблюдать режим и дисциплину. Фото: Алексей МИКУШИН

В ТХЭКВОНДО ПРИШЛА ЗА КОМПАНИЮ

— До того, как прийти в тхэквондо, я шесть лет занималась художественной гимнастикой. У меня даже были награды в этом виде спорта. Но, наверное, гимнастика это было не мое. Но я попробовала, прошла общефизическую подготовку, укрепила мышцы, связки, развилась координация….Я в тхэквондо пришла уже лет в девять за компанию с подружкой. После первой тренировки тренер попросил прийти снова. Так я осталась в тхэквондо. Потом даже свой день рождения отменяла ради занятий. Подружки собираются приходить, а я всем говорю — только после тренировки, вечером, и не надолго, — вспоминает Татьяна Минина.

— А родители вас поддерживали?

— Да, и это, наверняка, помогло мне и в дальнейшем добиться больших успехов в спорте.

— Татьяна, что вам больше всего запомнилось на Олимпиаде в Токио?

— До самого олимпийского турнира мы недели две жили и тренировались в одном из городов Японии. Адаптировались к местному времени, климату. Может поэтому все наши четверо российских спортсменов, и я в том числе, завоевали олимпийские медали в Токио — две золотых, серебряную и бронзовую… В Токио жили в Олимпийской деревне. Выходить в город из-за ковидных ограничений нам не разрешали. На спортивную арену привозили и увозили на автобусе. Так, что сам город видели только из окна этих автобусов. Комнаты в Олимпийской деревне были очень маленькие, а стены тонюсенькие. Было слышно, что там творится в соседних «квартирах». Да, и еще известные кровати из картона. Их потом японцы утилизировали. Кстати, крепкие, удобные кровати. Когда я вышла в финал, то очень радовалась этому. Но, когда не удалось завоевать «золото», то, конечно, расстроилась. Но потом успокоилась. Поняла, что олимпийское «серебро» тоже очень высокая награда для спортсмена, для любого человека… Ты всю жизнь идешь к заветной цели — попасть в Олимпийскую сборную России. Это полная самоотдача. К таким ответственным стартам, как Олимпиада, нужно походить готовым и физически и морально, и здесь поддержка тренера тоже очень важна. Хорошо, что мой наставник Александр Петрович Энс был со мной на Олимпийском турнире в Токио.

Юные спортсмены спортшколы засыпали вопросами Татьяну и Константина. Фото: Алексей МИКУШИН

БЫЛО СТРАШНО, НО БОЙ ВЫИГРАЛ

— А что самое важное для спортсмена в единоборствах?

— Сила, ловкость, быстрота реакции, скорость, координация, техника ударов… Много всего, — это уже слово взял Константин Минин. — На тренировках нужно уделать внимание развитию всех качеств. Как ты подготовишься к турниру, так и выступишь. Все спортсмены готовятся, все стремятся к победе. Выиграть может тот, кто более грамотно выстроил тактику, был хитрее в поединке. Победа и тот результат, который вы хотите показать, складываются даже из незаметных деталей. Нужно чувствовать бой. Уметь концентрироваться. Поверьте, это помогает и в спорте и в жизни. Физические кондиции, физическая форма — это очень важно.

Константин Минин, отвечая на вопрос, было ли ему когда-нибудь страшно перед боем, сказал, что, как-то раз на турнире вышел против соперника, у которого был черный пояс.

— Конечно, было страшновато, ведь у меня тогда не было черного пояса. Но я вышел и победил. Просто показал то, чему меня учили на тренировках, и все получилось, — поделился опытом Константин Минин.

ВОЛНУЮСЬ, ЕСЛИ НЕ ВОЛНУЮСЬ

— Татьяна, а вы волнуетесь перед началом боя, перед турнирами?

— Я тоже думала над этой психологической темой. Могу так сказать — волнение мне помогает. Это дополнительный адреналин для меня. Если нет волнения, я даже немного волнуюсь (смеется). Волнение мотивирует и помогает. Главное правильно справляться с этим волнением. В этом тренер вам тоже поможет.

Тренировки и для Татьяны и для Константина, по их словам, это еще и хороший повод встретиться, пообщаться с друзьями. Именно в спорте, как правило, завязывается крепкая дружба на всю жизнь. Константин и Татьяна как раз и познакомился на тренировочных сборах. А через шесть лет решили создать семью. Свадьбу сыграли в прошлом году.

«А как вы в школе учились?». На этот вопрос Константин и Татьяна ответили почти одинаково. До девятого класса почти без троек, а потом было много поездок, соревнований, тренировочных сборов. Приходилось выполнять школьные задания уже тогда «дистанционно». Но школу оба закончили на «четыре» и пять».

БУДУ ВЫСТУПАТЬ ДО ИГР В ПАРИЖЕ

— Как долго еще будете выступать? — вопрос Татьяне.

— Точно буду выступать еще минимум три года — до Олимпиады-2024 в Париже. А пока главное — это подготовка к предстоящему чемпионату мира. И на чемпионате мира и на Играх во Франции нужно постараться завоевать золотые медали. У меня их пока нет в коллекции (улыбается). После, наверняка, тоже останусь в спорте. Пока, правда, не знаю в каком качестве. Сейчас заканчиваю магистратуру в УралГУФК.

Серебряная медаль Татьяна Мининой с Олимпиады в Токио. Фото: Кирилл САДЫКОВ

— Дисциплина в спорте — дело очень важное. Ваше мнение на по этому поводу, — вопрос от тренеров.

— Я по себе знаю, если ты не отдохнул, не выспался, поел что-то не очень здоровое, то и на тренировке и соревнованиях дела не пойдут. Я буду просто «разобран» и не покажу достойный результат. Здесь на «ура» не пройдешь. Дисциплина, режим дня — это те «мелочи», из которых тоже складывается результат, — подчеркнул Константин Минин.

О ВСТРЕЧЕ С ПРЕЗИДЕНТОМ РОССИИ

После Олимпиады Татьяна Минина вместе с другими победителями и призерами Игр побывали на встрече в Кремле с президентом России Владимиром Путиным.

— Я волновалась перед этим приемом примерно так же, как перед турниром на Олимпиада, — поделилась впечатлениями Татьяна Минина. — Раньше я видела Кремль только издалека, а сейчас побывала там. Все очень впечатлило. Потом было награждение и слова президента, — рассказала Татьяна Минина. — Вот он глава государства перед тобой, обращается к спортсменам, поздравляет победителей и призеров Игр. Президент справедливо подметил, и я с ним полностью согласна, что главное — это и после ухода из спорта оставаться таким же достойным человеком, личностью. Владимир Путин тогда сказал, что примеры олимпийцев обладают колоссальной вдохновляющей силой, доказывают ценность физической культуры, спорта, заряжают молодых людей стремлением равняться на атлетов, делать выбор в пользу активного, здорового образа жизни. Ничего невозможного нет. Главное — трудиться и обязательно верить в себя, в свои способности. За вами ваши тренеры, товарищи по команде, родные, друзья. Я считаю, что для детей, для родителей даже не так важно, чтобы ребенок обязательно стал чемпионом мира. Не нужно делать из него великого чемпиона. Все должно идти поэтапно. Главное, чтобы он рос крепким, здоровым, разносторонне физически развитым человеком, с крепким характером, был человеком, который умеет ставить правильные цели и идти к ним.

Татьяна и Константин Минины после Олимпиады стали гостями радио "Комсомольская правда - Челябинск" (95,3 FM). Фото: Кирилл САДЫКОВ

Заместитель директора челябинской областной спортивной школы Любовь Меньшенина после встречи известных спортсменов с воспитанниками ОДЮСШ отметила, что ребята, тренеры послушали, задали вопросы, наглядно увидели, что в спорте есть вершины, к которым можно стремиться, есть чему себя посвятить, как совмещать учебу и тренировки. Такие встречи имеют большое воспитательное значение для ребят.

Татьяна и Константин Минины на встрече с воспитанниками челябинской областной спортшколы. Фото: Алексей МИКУШИН

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