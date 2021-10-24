Чилить у бабушки уже не круто: как провести каникулы, чтобы было, что вспомнить

Каникулы, сколько бы они ни длились, это маленькая жизнь. Полная впечатлений, новых друзей и ярких эмоций. Чтобы время отдыха от школы не прошло в обнимку с гаджетами, мы придумали идею для нескучных каникул.

Детский оздоровительный лагерь «Еланчик»: невероятные литературные приключения

Лагерь, расположенный посреди живописного соснового бора на берегу озера Большой Еланчик, приглашает отдохнуть ребят в возрасте от 7 до 17 лет.

Каникулами надо наслаждаться сполна, но и совсем об учебе тоже забывать нельзя. В «Еланчике» совместили развлечения и обучение. Осенняя смена, которая пройдет с 1 по 7 ноября, потому и называется «Литературные приключения».

За эту неделю ребята поучаствуют в тренингах и практикумах по журналистике и литературе, срежиссируют театральные постановки, а еще успеют показать свою ловкость в спортивных эстафетах.

Лагерь станет литературным порталом, продвигаясь по которому, дети будут раскрывать секреты поэзии, прокачивать собственные знания по литературе и развивать свою любознательность. Школьники создадут собственный литературный проект с вожатыми «Моя книга»!

Свои сюрпризы для ребят подготовили партнеры: «Чемпионат читателей» от Челябинской областной библиотекой для молодежи и Фестиваль PROнаучных работ с ЮУрГУ.

Теперь об условиях. Во время пребывания в лагере ребята будут жить в трехэтажных кирпичных теплых корпусах с санузлом и душевой на этаже. На территории имеются интернет и Wi-Fi.

Каждый день — пятиразовое питание, включающее также овощи, фрукты и молочную продукцию.

В лагере имеются две волейбольные и баскетбольные площадки, теннисный корт, стадион с футбольным полем и крытыми трибунами, беговыми дорожками, тренажерный зал, спортивно-туристическая площадка «Лесной экстрим», «ГТО», крытая летняя эстрада, оборудованные отрядные зоны на улице.

Детский лагерь окружен лесным массивом и отлично подходит для отдыха и игр на свежем воздухе.

ДОЛ «Еланчик» — это возможность провести каникулы интересно и с максимальной пользой. Активный отдых, насыщенный досуг, обучение через игру, спорт и знакомства с новыми друзьями подарят положительные эмоции и зарядят силами.

Сроки смен в детском лагере «Еланчик»:

— осенняя — с 1 по 7 ноября 2021 года;

— зимняя — со 2 по 8 января 2022 года.

Фото: другой источник.

Стоимость путевок и список необходимых документов можно посмотреть на сайте ДОЛ «Еланчик». Узнать подробности, задать свои вопросы, а также посмотреть фото и видеоотчеты с предыдущих смен можно в официальных группах во ВКонтакте и Инстаграм.

Партнерский материал.