Льва Симбу и леопарда Еву отправляют из Челябинской области на реабилитацию в Танзанию

Лечением львенка Симбы занимался челябинский ветеринар Карен Даллакян. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Подросших льва Симбу и леопарда Еву вывезут из Челябинской области и направят в реабилитационный центр в Танзанию (Африка). Это место площадью в 144 га расположено на южном склоне горы Килиманджаро — там лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким представителям фауны. Как сообщили в территориальном управлении Россельхознадзора, уже согласованы и оформлены все документы для перевозки животных в Африку.

— Управление Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям на основе имеющегося разрешения Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору и разрешения СИТЕС 22 октября 2021 года оформило два ветеринарных сертификата международного образца, по которым африканский лев Симба и гибрид средне-азиатского и дальневосточного леопарда — Ева отправятся в Африку. 26 октября 2021 года им предстоит многочасовой перелет из Челябинска в Танзанию, — сообщили в пресс-службе ведомства.

Львенок Симба стал известен общественности после того, как представители челябинской зоозащитной организации «Спаси меня» в марте 2020 года забрали измученное больное животное, требующее оперативной хирургической помощи, из Республики Дагестан. Зверь использовался для съемок фотосессий в курортный сезон, а когда он уже был не нужен, то его выбросили на улицу как игрушку. Виновника осудили, но он избежал реального срока в колонии.

Самого львенка в Челябинске прооперировали, вылечили от всех недугов, но выяснилось, что вернуть подросшего зверя в естественную среду обитания, где он мог бы жить по законам прайда, невозможно.

В отличие от льва, леопард Ева абсолютна здорова - к ветеринарам она попала после того, как мать отказалась кормить ее. Так что ученые надеются, что кошка со временем после адаптации сможет жить на воле. Зоозащитниками велись долгие переговоры и поиски страны, которая могла бы принять животных и обеспечить им достойную жизнь. В 2020 году удалось достичь договоренности с Центром спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C.R.E.W.)

Вывезти животных из Челябинска планировали еще в прошлом году, но из-за пандемии и других сложностей вылет пришлось перенести на 2021 год. В истории России и Танзании – это первое сотрудничество по возвращению на родину спасенных диких животных. А подробнее о том, как именно будет осуществляться перевозка Симбы и Евы - читайте в нашем завтрашнем репортаже с места событий.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru