Программа «Чистый воздух» в Челябинской области: как промышленники изменили отношение к экологии

По инициативе губернатора с промышленными предприятиями региона заключены экологические соглашения. Фото: gubernator74.ru

Челябинск и Магнитогорск занимают 1 и 2-е места в федеральной программе «Чистый воздух» среди 12 промышленных городов, включенных в 204-й Указ президента Владимира Путина. Согласно нему, напомним, к 2024 году уровень загрязненности атмосферы в мегаполисах должен снизиться минимум на 22%.

По мнению федеральных экспертов, Челябинск сохранит лидерство и по итогам нынешнего года. В том числе, за счет рекультивации свалки.

Крупнейший в Европе объект накопленного вреда окружающей среде был, напомним, рекультивирован досрочно. В октябре, докладывая президенту страны о завершении работы, вице-премьер Виктория Абрамченко поблагодарила губернатора Алексея Текслера за работу в штабном режиме, когда важный объект находился на его личном контроле. Минус 63 тысяч тонн свалочного газа в атмосферу Челябинска в год, или треть всех объемов выбросов, — вот что дала рекультивация.

Кстати, о рекультивации: в Магнитогорске построен и готов к открытию современный полигон для ТБО. Городская свалка подлежит рекультивации. Приступить к разработке проекта планируется в IV квартале 2021 г. Сами работы запланированы на 2023 — 24 гг.

Рекультивированная свалка в Челябинске теперь стала локацией для спортивных мероприятий. Фото: Кирилл САДЫКОВ

Сегодня Челябинск и Магнитогорск формируют общефедеральные тренды в вопросе экологической реабилитации крупных промышленных городов. Об этом заявил руководитель проектного офиса «Чистый воздух» Министерства природы РФ Максим Корольков, побывавший на Южном Урале.

У промышленников региона трансформируется отношение к экологической тематике. Сейчас главное — закрепить этот тренд. Тогда цели, поставленные для 12 городов России в Указе президента Владимира Путина по программе «Чистый воздух», реализуются.

В Челябинской области решением губернатора для промышленных предприятий поднята «зеленая планка». Принятые три с лишним года назад показатели сокращения объемов выбросов скорректированы: до 2024 г. совокупный объем выбросов по Челябинску должен снизиться на 31,5%, в Магнитогорске — на 22,9%.

Федеральными надзорными органами в оценке снижения загрязнения воздуха применяется, в том числе, индекс загрязнения атмосферы (ИЗА). За три последних года его показатель в Челябинске существенно снижен: с 6,7 в 2018 г. до 5,6 в 2020 г.

48 СОГЛАШЕНИЙ

По инициативе губернатора с 15 предприятиями, являющимися основными загрязнителями атмосферного воздуха в Челябинске и Магнитогорске, заключены четырехсторонние соглашения, участниками которых являются также Минприроды РФ, Росприроднадзор и правительство региона. В реализацию природоохранных мероприятий, основанных на применении наилучших доступных технологий, до 2024 г. промышленники вложат 47 млрд руб.

Кроме того, по поручению главы региона определен дополнительный список из 33 промышленных предприятий области, которые тоже взяли на себя обязательные к исполнению природоохранные требования. Объем заключенных с ними экосоглашений оценивается в 19 млрд руб.

У промышленников Южного Урала происходит трансформация отношения к экологической теме.

— Раньше все воспринимали вопрос снижения выбросов только как установку фильтров, систем. Сегодня решение вопроса идет через закрытие морально и физически устаревших производств и строительство современных объектов, — говорит Максим Корольков.

Так, ММК презентовал губернатору несколько инвестиционных проектов. Во время визита на комбинат в День металлурга Алексей Текслер посетил строительную площадку комплекса коксовой батареи № 12. Проект улучшит экологическую ситуацию в Магнитогорске.

Планы многих предприятий по снижению выбросов рассчитаны не до 2024 г., а еще минимум на шесть лет. Промышленники считают себя частью города, здесь живут их сотрудники, все дышат одним воздухом с горожанами. Формируется тренд бережного отношения производственников к окружающей среде.

Комплексное решение проблемы сокращения вредных выбросов в атмосферу было бы невозможным без обновления парка городского общественного транспорта. По решению губернатора в 2019 — 2020 гг. для Челябинска на средства областного бюджета было закуплено 102 новых автобуса на газомоторном топливе. В 2021 г. из федерального бюджета по программе «Чистый воздух» региону выло выделено 2,3 млрд руб. на покупку 157 автобусов для Челябинска и 10 трамваев для Магнитогорска.

ПРОГРАММА ГОТОВА К ЗАПУСКУ

Экологическая реабилитация включает в себя восстановление площадей зеленых насаждений. По поручению губернатора разработаны и со следующего года будут реализовываться госпрограмма «Зеленый город». До 2025 г. площадь территорий, на которых будут обустроены и восстановлены зеленые насаждения, увеличится на 200 га.

В начале октября на перекрестке пр. Ленина и ул. Красной в Челябинске губернатор Алексей Текслер высадил даурские лиственницы — легендарные для нашего города деревья, часть его красивой истории. Хвойники-крупномеры доставили на Южный Урал из дальневосточного питомника. Консультантом выступила директор ботанического сада ЧелГУ Вера Меркер.

Глава региона Алексей Текслер приобрел в дар Челябинску даурские лиственницы. Фото: gubernator74.ru

Глава региона приобрел деревья в дар городу за свой счет, тем самым показав отличный пример общественности — неравнодушным горожанам и предпринимательскому сообществу — в вопросе уважительного отношения к флоре промышленного города, ее восстановлению и уходу.

Прямая речь

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Надо очень бережно относиться к тому, что есть в городе, в силу такой достаточно высокой нагрузки на природу в любом мегаполисе, в Челябинске особенно. Отношение к озеленению, к деревьям будет особенное. С Верой Меркер мы подробно поговорили о том, как лучше организовать работу и ценные деревья поставить на особый учет и контроль, и мы это обязательно сделаем. Продолжим работу по озеленению Челябинска, и не только Челябинска. Создадим «зеленый пояс» вокруг Челябинска. Я поставил дополнительную задачу, нам нужны новые шаги по озеленению города. Мы много занимаемся благоустройством, а любое благоустройство предполагает озеленение. Нужно посмотреть те места, где можно и нужно высадить дополнительные деревья, в том числе крупномеры. Безусловно, нужно заниматься и аварийными деревьями — это тоже важно. Особый контроль и учет должен быть за деревьями, поэтому будем эту работу продолжать.

Тем временем

В октябре на международном форуме «Российская энергетическая неделя» губернатор Алексей Текслер провел встречу с президентом и главным исполнительным директором корпорации Fortum Маркусом Раурамо и главой дивизиона «Россия» корпорации Fortum Александром Чуваевым. Обсудили текущий статус реализации экологических программ «Фортума» в Челябинской области.

В этом году правительство региона и ПАО «Фортум» подписали соглашение о реализации природоохранных мероприятий. С угля на газ перейдет ТЭЦ-2 в Челябинске, она единственная угольная ТЭЦ в областном центре.

Процесс модернизации пройдет в несколько этапов. Первый завершится до конца 2021 г.: появится инфраструктура для подачи газа и газораспределительного пункта. Следующий этап — полный переход ТЭЦ-2 с угля на газ в 2022 г. Объем выбросов в окружающую среду значительно снизится.

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