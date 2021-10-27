Пополнение областного бюджета и поддержку детей-сирот обсудили в Заксобрании Челябинской области

В областном парламенте прошли заседания профильных комитетов. Фото: zs74.ru.

Ряд важных решений приняли депутаты Законодательного собрания Челябинской области на профильных комитетах. На повестке стояли вопросы социальной поддержки детей-сирот, распределения дополнительных средств в областном бюджете, охраны памятников природы.

Бюджет региона снова пополнился

Комитет по бюджету и налогам одобрил изменения в закон Челябинской области «Об областном бюджете на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов». В региональную казну поступило 3,9 млрд рублей. Средства направят на поддержку строительной отрасли, сельского хозяйства, учреждений культуры.

— За счет резервного фонда Правительства Российской Федерации 480 млн рублей будут направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности, — рассказал зампредседателя Законодательного собрания области Юрий Карликанов. — Более 270 млн рублей пополнят программы развития жилищного строительства. На создание модельных муниципальных библиотек пойдет 25 млн рублей. По 15 млн рублей будет направлено в сферы сельского хозяйства и культуры, 4 млн рублей — на поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

С учетом последних изменений параметры областного бюджета на 2021 год по доходам и расходам составят 225,8 млрд рублей. Бюджет остается бездефицитным.

Больше сирот смогут получить квартиры

Действующее законодательство четко регламентирует: есть собственность или доля в квартире — на новое жилье претендовать нельзя. Народные избранники посчитали это несправедливым. На комитете по социальной политике одобрен проект закона о социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. На уровне региона планируется ввести дополнительное основание для выделения квартиры государством.

Теперь, если ребенку, оставшемуся без родителей, принадлежит доля в квартире, где проживают не его близкие родственники, он будет признан нуждающимся в улучшении жилищных условий.

— Таких случаев немного, но они имеют место быть, — пояснил председатель комитета Сергей Буяков. — Например, мать и ребенок являются сособственниками жилого помещения. Мать лишают родительских прав, и ребенок попадает в детдом. Мать перепродает свою долю в праве собственности посторонним людям. По достижении 18-ти лет ребенок возвращается домой и не может фактически проживать в одном жилом помещении с чужими людьми.

Еще одно изменение вступит в силу 1 января 2022 года. Денежную компенсацию за коммерческий найм квартиры будет перечислять Министерство социальных отношений Челябинской области. Ее размер составляет не более 6 тысяч рублей в городских округах и не более 3 тысяч рублей в муниципальных районах. Компенсация выплачивается детям-сиротам из Списка нуждающихся в жилье.

Реки взяли под охрану

Комитет по экологии и природопользованию Заксобрания рассмотрел исполнение З областного закона «Об особо охраняемых природных территориях (ООПТ) Челябинской области». Депутаты отметили, что в этом году в регионе созданы четыре новых памятника природы. Это река Ай от устья реки Бейды до деревни Сикияз-Тамак, река Юрюзань от Смирновского моста до устья реки Наси, Долина реки Тогузак и озеро Еланчик. Под охрану государства попали 4,6 тысяч гектаров.

Три реки и озеро Еланчик получили природоохранный статус. Фото: Ирина Фадюшина.

Председатель комитета Михаил Махов подчеркнул, что количество охраняемый территорий сократилось, но за счет объединения некоторых из них, общая площадь увеличилась.

— Нужно продолжить создание новых ООПТ на территориях природных объектов и комплексов, имеющих особое значение, — отметил Михаил Махов. — Считаем, что необходимо проработать вопрос введения раздельного сбора твердых коммунальных отходов, оставленных посетителями на территориях памятников регионального значения.

Сейчас в Челябинской области находятся 157 особо охраняемых природных территорий. Среди них два заповедника, три национальных парка, 20 государственных природных заказников, 128 памятников природы. ООПТ занимают почти 10% от площади региона.

Как изменится штраф за безбилетный проезд

Депутаты регионального парламента пересмотрели размеры штрафов за безбилетный проезд в общественном транспорте. Сейчас он составляет от 100 до 500 рублей.

Тему подняли, когда в автобусах и трамваях начали устанавливать валидаторы. Отсутствие кондуктора практически исключает контроль. Закономерный рост безбилетников решили сдерживать штрафами. В августе в первом чтении была принята поправка в законопроект «Об административных правонарушениях в Челябинской области», где минимальный размер — 700 рублей, а максимальный — 1500.

Ко второму чтению законопроекта депутаты предложили уменьшить нижний порог до 500 рублей. В таком виде он и отправится на рассмотрение на ближайшее заседание.

ММК станет источником кислорода для больниц

Проблему нехватки кислорода в больницах Челябинской области и отдельных лекарств обсудили на совещании в Заксобрании с участием министра здравоохранения Юрия Семенова. Он рассказал, что на данный момент все медицинские организации обеспечены медицинским кислородом. Но с учетом роста заболеваемости, обсуждаются дополнительные поставки и новое производство.

— В ближайшие дни планируют открыть после профилактических работ одно из предприятий, поставляющих кислород, — рассказал министр. — Кроме того, к производству кислорода для использования в лечебных целях должен подключиться Магнитогорский металлургический комбинат. Предприятие оформляет необходимые документы.

Медицинский кислород будет производиться в Челябинской области. Фото: Юлия Пыхалова.

Юрий Семенов также подчеркнул, что при лечении в амбулаторных условиях после получения положительного теста врач должен выдать все необходимые для конкретного пациента медикаменты.

— Имеется 1,5 месячный запас в медорганизациях лекарственных препаратов, в том числе противовирусных, антибактериальных, гормональных и других для лечения коронавирусной инфекции, — добавил министр здравоохранения. — Хотелось бы иметь больший запас препаратов, которые нужны для борьбы с цитокиновым штормом: у поставщиков и производителей отсутствуют предложения по поставке этих препаратов в нужном объеме.

Чтобы пополнить запасы, Законодательное собрание региона подготовит обращение к поставщикам и производителям лекарств.

— Лишнее напоминание от нашего региона, думаю, не помешает, а может и поможет медикам в их нелегкой борьбе с коронавирусной инфекцией, — подвел итоги совещания председатель комитета по социальной политике, руководитель группы «Народный контроль» Сергей Буяков.

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