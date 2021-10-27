Скверы Челябинска получили памятные имена

Сквер перед Храмом в поселке Смолино теперь называется Владимирским. Фото: Челябинская митрополия/vk.com

Четыре сквера в Советском районе Челябинска получили свои названия. Решение приняли депутаты на заседании Челябинской городской Думы.

Сквер в поселке Смолино на площади перед Храмом в Честь Святого Равноапостольного Великого князя Владимира теперь называется «Сквер Владимирский». С такой просьбой к депутатам обратились представители Челябинской епархии.

— В Челябинске на протяжении нескольких лет реализуется большая программа по формированию комфортной городской среды, — отметил председатель Челябинской городской думы Андрей Шмидт. — Появляется большое количество скверов и парков, в том числе, на исторически сложившихся местах. Сегодня таким скверам мы присвоили имена.

Свое название получил сквер в поселке Новосинеглазово, где установлена памятная плита с именами 35 жителей поселка, погибших на фронте. Теперь это место официально обозначено как «Сквер павших героев в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

Имя летчика Евгения Васильевича Овчинникова будет носить не только улица в Советском районе, но и сквер на пересечении Елькина и Курчатова. Челябинский военный летчик-штурман 208-й ночной бомбардировочной авиационной дивизии Евгений Овчинников погиб в 1943 году во время Великой Отечественной войны в Воронежской области. Герой учился в школе №53 Челябинска, которая носит имя 96-й танковой бригады Челябинского комсомола и находится на улице Овчинникова.

Скверу на пересечении Цвиллинга и Лазаретной присвоено название «Сквер Переселенческий». Это место связано с переселенческим движением и приездом в Челябинск Петра Столыпина в 1910 году. Благодаря политике этого деятеля через город до революции прошло около 15 миллионов переселенцев. Многие из них остались на Южном Урале и население мегаполиса увеличилось в несколько раз. В Челябинске уже есть сквер имени Столыпина и памятник возле зала органной и камерной музыки «Родина». Теперь в городе появилось место в память о челябинской «переселенке».

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