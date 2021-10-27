В приоритете: Челябинская область модернизирует первичное звено здравоохранения

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер держит ход реализации программы модернизации на контроле. Фото: gubernator74.ru

Федеральная программа модернизации первичного звена здравоохранения, стартовавшая в Челябинской области в 2021 г., рассчитана на пять лет и включает несколько важнейших направлений: строительство и капремонт фельдшерско-акушерских пунктов (ФАП), амбулаторий, офисов врачей общей практики, поликлиник и больниц; оснащение их автотранспортом; закупку нового современного медицинского оборудования.

Работы идут в нынешних непростых условиях пандемии: власти региона стремятся сохранить баланс между числом коек в ковидных госпиталях и оказанием плановой медицинской помощи.

Для губернатора Алексея Текслера тема модернизации и технического оснащения учреждений здравоохранения — приоритет. Масштабную перезагрузку «первички» он держит на личном контроле. В рабочих поездках по региону всегда посещает учреждения здравоохранения — сельские фельдшерско-акушерские пункты, районные больницы, детские и взрослые поликлиники, общается с врачами и пациентами.

Так, в сентябре во время визита в Коркино глава региона побывал в городской больнице, проверил ход работ по модернизации терапевтического корпуса. Вся инфраструктура больницы включена в программу, все здания ожидает капремонт.

— Вопросы медицины стоят остро в Коркино, задачей было все объекты здравоохранения включить в программу модернизации. Это сделано, значит, все объекты будут приведены в надлежащее состояние. Везде появится современное оборудование, — заявил глава региона.

ПЕРВАЯ ЛИНИЯ БОРЬБЫ ЗА ЗДОРОВЬЕ

ФАПы и офисы врачей общей практики, районные поликлиники и больницы, городские больницы в малых городах — это те учреждения здравоохранения, куда люди обращаются с первыми тревожными симптомами, плохим самочувствием, болями и пр. По сути, здесь стартует борьба за качество жизни человека. Значит, на страже медицины должна быть самая современная медицинская техника.

Цель федеральной программы — к 2025 году обеспечить доступность и качество первичной медико-санитарной и медицинской помощи на селе, в поселках городского типа и малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек.

В Красноармейском районе, в селе Миасском, появятся детская и взрослая поликлиники; в Карталах — детская поликлиника, гинекологическое и родильное отделения. В Миньяре и Аргаяше — новые поликлиники.

Провести исследование можно в родном городе или райцентре, не выезжая в Челябинск. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

По данным минздрава Челябинской области, в нынешнем году медицинские организации региона получили (территории с численностью менее 50 тысяч человек) 1 446 единиц медицинского оборудования. В регион поставлен 71 медицинский автомобиль, в том числе те, что рассчитаны на работу в труднопроходимых условиях, по бездорожью.

Мы приведем некоторые примеры масштабных преобразований, которые уже претворяются в жизнь.

ПАРИЖ: УДОБНО ВРАЧАМ, КОМФОРТНО ПАЦИЕНТАМ

Исследовать за 12 минут — это возможности нового цифрового маммографа, поставленного в июле нынешнего года районную больницу Нязепетровска. Аппарат приобретен по федеральной программе модернизации первичного звена здравоохранения. Стоимость современной диагностической системы — более 14,5 млн руб.

Как подчеркивает главврач районной больницы Наталья Степанова, оборудование позволяет проводить полноценное обследование, выявлять новообразования на ранних стадиях заболевания. На новом аппарате осмотры прошли более 200 пациенток.

Ренгтен-лаборант Нязепетровской больницы Антон Камшилов подчеркивает: пленочный маммограф, который стоял в кабинете раньше, намного уступает цифровому:

— Снимки сейчас качественные, есть возможность увидеть все намного детальнее, это позволяет лучше описать снимки, а доктору поставить точный диагноз.

И в областную больницу Троицка, благодаря федеральной программе, поставили цифровой маммограф. Врачи говорят: аппарат дает низкую дозу облучения пациента и врача; все показатели выбираются автоматически.

«ТЯЖЕЛОЕ» ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ТОЧНОЙ ДИАГНОСТИКИ

В Нагайбакском районе проживает 18 тысяч человек. Районная больница в селе Фершампенуаз — один из самых масштабных пунктов программы-2021. Врачи заявляют, что никогда здесь не было таких преобразований. В этом году начался ремонт восьми

ФАПов и офиса врача общей практики в селе Париж. Ремонтируется здание лаборатории и флюорографии, работы идут в хирургическом корпусе и поликлиническом здании. Цена вопроса — более 135 млн руб.

О новом оборудовании врачи говорят с нескрываемой радостью. УЗИ-аппарат и спирографы, дефибрилляторы, стерилизаторы, монитор прикроватный реаниматолога и анестезиолога — 121 единицу получает больница в этом году. Из «тяжелого» и долгожданного суперсовременного — рентгенодиагностический телеуправляемый КРТ-«МАКСИМА».

— Он полностью заменяет традиционный комплекс из трех составляющих, обеспечивает проведение рентгенографии, рентгеноскопии и линейной томографии. И все — в «цифре», на одном штативе! Удобно работать врачу, комфортно пациенту. За короткое время мы получаем качественные снимки, — говорит замглавного врача по медицинской части Антон Чудинов.

Поставлен телеуправляемый рентгенодиагностический комплекс и в областную больницу Чебаркуля. Стоимость аппарата — более 17 млн руб.

— Высокое разрешение снимков при минимальной дозовой нагрузке облучения. Все движения, функции аппарата управляются с пульта, мгновенное переключение режимов рентгеноскопии и рентгенографии. Это очень удобно. Идеальный диагностический комплекс, — говорит заведующий рентгенотделением Александр Кузьмин.

В районные больницы приходит современное оборудование. Фото: пресс-служба министерства здравоохранения Челябинской области.

КАРТАЛЫ: ПЕРВАЯ МАСШТАБНАЯ ПОСТАВКА ЗА ДОЛГИЕ ГОДЫ

В районную больницу Карталов в 2021 г. крупная партия оборудования поставлена впервые за много лет. Сумма затрат по программе модернизации первичного звена здравоохранения — более 150 млн руб.

— Таких масштабных перемен в здравоохранении Карталов еще не было. По федеральной программе мы уже получили оборудование в детскую поликлинику: аппарат УЗИ, оборудование для офтальмологического кабинета и др. И поступающее новое очень востребовано. Мы получили цифровой маммографический рентгеновский аппарат, передвижной УЗИ-аппарат. У нас есть система

УЗИ-визуализации, монитор анестезиологический, реанимационный прикроватный монитор и многое другое, — перечисляет главный врач Ольга Губчик.

Кроме того, по программе модернизации обновился автопарк больницы. Автомобили для оказания неотложной медицинской помощи получили и городские, и сельские медорганизации. Есть передвижной ФАП — современный медкабинет на колесах.

— На селе живет много пожилых, и для них передвижной ФАП очень удобен: не нужно ездить в больницу на автобусе. Мы составили график выездов, и маломобильных пациентов врач посещает на дому, — рассказала замглавного врача по лечебной части Ирина Плотникова.

Пять подразделений Карталинской горбольницы ждет капремонт. В списке — ФАПы в поселках Мичуринский и Джабык, врачебные амбулатории сел Анненское и Неплюевка и поликлиника самой больницы. В 2023 г. на территории района начнется строительство трех ФАПов.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В планах на ближайшие годы — программа развития первичного звена. Оснащаем современным оборудованием больницы первичного звена: ежегодное обновление до 20%. В этом году капитальный ремонт пройдет в 118 объектах, это рекордное количество для нас. В пяти муниципалитетах строятся поликлиники; возводим 27 ФАПов.

ЦИФРА

306 медучреждений

в 32 муниципалитетах региона вошли в программу комплексных капремонтов федеральной программы модернизации первичного звена здравоохранения.

В 22 муниципалитетах построят 78 объектов.

Программа финансируется из федерального (95% средств) и регионального бюджетов.

Пятилетняя общая стоимость программы — 13,8 млрд руб.

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