«Территория смыслов»: как занять полезным делом молодых южноуральцев

К ЧИТАТЕЛЯМ Фото на память. Фото: gubernator74.ru

Пять дней в молодежном центре «Черемушки» на озере Сугояк. 160 парней и девушек, представители активной молодежи Южного Урала, разбившись на 10 групп, презентовали проекты представителям федеральных, местных органов власти и образовательного сообщества. Экспертами стали губернатор Челябинской области Алексей Текслер и проректор НИУ ВШЭ Валерия Касамара.

Главная идея всех проектов — преодоление разобщенности в семье, где взрослые и дети говорят на разных языках, в молодежной среде. Ребята вырабатывали способы вовлечение молодых в общественную жизнь с помощью социальных и творческих идей. Дать полезную альтернативу ничегонеделанию — вот что важно сегодня.

ДОМА ПРИГОДИТСЯ

— Наша команда предлагает проект неформального общения молодежи и известных людей. Например, в формате утренней пробежки губернатора и студентов. Глава региона сможет поделиться секретами успеха. Это может быть разговор за чашкой чая с предпринимателем, лыжная прогулка с педагогом, — говорит житель Усть-Катава Сергей Соколов. — Проект не требует каких-то вложений, мы вернемся в свои муниципалитеты и предложим его к реализации.

Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Антон Сериков, прибывший на челябинский форум напомнил о соглашении с правительством Челябинской области по развитию талантов, по отбору кадров:

— Вместе с правительством региона ищем талантливую молодежь, в том числе на форуме «Территория смыслов Южного Урала». Мы смотрим и наблюдаем за молодыми ребятами, которые проявляют свою активность, которые общаются и на самом деле здорово, когда есть такие форумы.

У авторов самых ярких проектов форума «Территория смысла» есть все шансы реализовать предложенное в жизни. Губернатор Алексей Текслер гарантировал поддержку, и участие в мероприятии первого лица региона говорит о его заинтересованности поднимаемыми проблемами. Созданное по распоряжению руководителя области главное управление молодежной политики было вычленено из структуры министерства образования и науки Челябинской области.

ВЗЯТЫ НА ЗАМЕТКУ

Губернатор подчеркнул: представленные идеи он взял на заметку. Некоторые из них его «серьезно прокачали», подчеркнул Текслер. Ни на одном совещании, по его словам, он не получал столько информации и такой обратной связи. Молодые участники форума говорили о том, что им интересно и нужно, о том, какие у них есть сложности.

— Мы совершенно точно будем реализовывать часть проектов. Я вижу, что у нас есть готовые организаторы молодежной политики, которых можно и нужно вовлекать в полезную работу, — говорит глава региона. — Мне понравилась идея создать платформу, где бы ребята участвовали со своими проектами и предложениями по типу «маркет плейс». Отличный проект, который предлагает собирать вместе родителей и детей из семей, где наметился конфликт, и в отдельном формате выездного лагеря вместе со специалистами находить решения сложной ситуации. Чтобы затем, масштабируя опыт, помогать другим семьям.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Я особое внимание уделяю вопросам молодежной политики. На мой взгляд, современный запрос, который есть и в обществе, и в молодежной среде на постоянное внимание, достаточно высок. Молодежь говорит на своем языке и иногда не понимает взрослых. Приводились примеры, когда в каких-то регионах для молодежи делали объекты или мероприятия, но она их не поддерживала. Очевидно потому, что проектами занимались люди, не понимающие реальных запросов и задач в сфере молодежной политики. Мы впервые приняли федеральный форум, у нас есть поддержка со стороны АНО «Россия — страна возможностей».

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