Самолет с Евой и Симбой застрял на полпути из Челябинска в Танзанию

Уже практически сутки Симба и Ева сидят в клетках Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самолет со львом Симбой и Евой застрял в Саудовской Аравии. В аэропорт Риярд они приземлились на дозаправку, как и планировалось изначально. Однако из-за того, что в Челябинске рейс задержали на три часа, у экипажа закончилось рабочее время и они остались ночевать там. Об этом сообщили в Русской медной компании.

Звери, Карен Даллакян и команда спали прямо в самолете. А вот экипаж должен отдохнуть в более комфортных условиях, но их не пускают в аэропорт из-за отсутствия ПЦР-тестов.

Вмешалось еще одно непредвиденное обстоятельство — в Судане, над которым проходит путь в Танзанию, произошел госпереворот.

— Воздушное пространство закрыто и мы не можем получить разрешение на перелет в Танзанию. Приняли разрешение лететь через Кению. Решаем вопрос как будем продолжать полет, — рассказала в прямом эфире основатель SO.TRAVEL Юлия Агаева.

Напомним, животные летят в реабилитационный центр Kilimanjaro Animal C.R.E.W. Из-за бюрократических проволочек подготовка к поездке растянулась на целый год. Накануне прошла торжественная отправка животных. О том, как это было, смотрите в нашем репортаже.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru