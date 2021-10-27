Приобрели квартиру в новостройке или это входит в ваши ближайшие планы?

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Вместе с коммерческим директором федерального портала по новостройкам Domex.ru Сергеем Кочневым продолжаем разбираться в тонкостях приобретения квартиры в новостройке. Отвечаем на вопросы читателей.

Понесу ли я убытки при расторжении договора долевого участия?

Случаи и правила расторжения ДДУ предусмотрены в Федеральном законе от 30.12.2004 № 214-ФЗ «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации», а также в Гражданском кодексе Российской Федерации. Существует четыре варианта расторжения ДДУ:

Расторжение ДДУ по соглашению сторон возможно в любой момент. Для этого застройщик и дольщик должны подписать соглашение о расторжении договора долевого участия, в котором они подтверждают, что отношения по договору будут прекращены. Здесь же определяется порядок дальнейших действий: когда и каким образом застройщик вернет уплаченные средства.

Расторжение ДДУ по инициативе застройщика возможно, если дольщик существенно нарушил сроки оплаты, установленные договором. Застройщик направляет дольщику письменное предупреждение о грядущем расторжении договора не позднее, чем за 30 дней до предполагаемой даты расторжения. При этом возврат уже уплаченных дольщиком денег должен произойти в течение 10 рабочих дней.

Фото предоставлено пресс-службой Domex.ru

Расторжение ДДУ по инициативе дольщика возможно, если застройщик нарушает договор. К нарушениям договора относится просрочка сроков сдачи дома более чем на 2 месяца, квартира имеет существенные дефекты и не отвечает заявленному качеству, а застройщик не устраняет и не компенсирует затраты на самостоятельное устранение недостатков. Либо в иных случаях, предусмотренных ДДУ. При этом дольщик также направляет застройщику уведомление о расторжении. Застройщик обязан вернуть деньги в течение 20 рабочих дней со дня расторжения договора. Кроме этого, застройщик обязан уплатить проценты исходя из 1/300 ставки рефинансирования Банка России в двойном размере. Перед подписанием ДДУ необходимо внимательно изучить указанные в нем условия расторжения. Зачастую в ДДУ содержится условие, что при его досрочном расторжении по инициативе дольщика, последний должен уплатить застройщику штраф, в размере 10 % от уплаченной по договору цены. Если застройщик отказывается возвращать деньги, дольщику придется подать иск в суд.

Кроме этого расторжение ДДУ по решению суда возможно в том случае, если застройщик прекратил или приостановил строить дом и при этом есть обстоятельства, свидетельствующие о том, что объект не может быть сдан в срок. Если застройщик внес существенные изменения в проектную документацию дома, которая меняет площадь квартиры и отдельных жилых и нежилых площадей в пределах 5 % от указанной в ДДУ площади. Если застройщик изменил назначение общего имущества и/или нежилых помещений, имеющихся в доме. При этом застройщик обязан вернуть дольщику деньги по договору и выплатить проценты в размере 1/300 ставки рефинансирования Банка России в двойном размере.

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