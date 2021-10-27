Челябинские врачи спасли маленького ребенка, проглотившего 24 таблетки для сердечников

Ребенок взял таблетки в момент, когда все взрослые спали. Фото: ЛЕНЦ Мария | Архив КП

В Челябинске врачи спасли трехлетнего ребенка, проглотившего смертельную дозу таблеток для сердечников. Мальчик остался жив благодаря усилиям сотрудников отделения реанимации и интенсивной терапии №2, а также кардиологов главной детской больницы региона. Об этом сообщили в пресс-службе ЧОДКБ.

Трехлетний мальчик Паша приехал в гости к бабушке и дедушке на выходные. Рано утром, когда все взрослые спали, он нашел в одной из комнат контейнер с различными таблетками. Мальчик этим воспользовался и проглотил горсть лекарств. После того как бабушка с дедушкой проснулись, Паша рассказал о том, что он сделал.

Взрослые проверили контейнер и не досчитались 24 таблеток дигоксина - лекарства, который принимают при нарушениях сердечного ритма. Сразу после этого для ребенка вызвали скорую помощь. Прибывшие медики промыли малышу желудок, дали нужные сорбенты и доставили в ЧОДКБ.

В больнице Паше экстренно сделали кардиограмму, провели «эхо» сердца и взяли необходимые анализы. Стало ясно, что у мальчика нарастает брадикардия (снижение сердечного ритма). Реаниматологи ЧОДКБ согласовали тактику с токсикологами и приступили к лечению. Паша начал получать инфузионную терапию, сорбенты и антидот – препарат «Унитиол», который оказывает дезинтоксикационное действие. Также специалисты детской больницы связались с Федеральным центром сердечно-сосудистой хирургии на случай, если ребенку вдруг потребуется кардисимулятор.

— Терапевтическая доза дигоксина очень небольшая, и любое повышение его уровня в крови приводит к интоксикации. Можно сказать, что в больших дозах препарат превращается в яд и приводит к нарушению работы сердца. Худший исход – развитие атриовентрикулярной блокады – частичного или полного прерывания проведения импульса от предсердий к желудочкам. Такое состояние без должного лечения может привести к остановке сердца, — отметила заведующая ОРиТ №2 Мария Захарова.

Через несколько дней состояние Паши стабилизировалось. Мальчика перевели в отделении кардиологии для последующего наблюдения. В настоящий момент серьезных проблем его здоровью не угрожает.

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