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Общество27 октября 2021 19:00

Самолет со львом Симбой и Леопардом Евой приземлился в аэропорту Танзании

Животным и сопровождающим пришлось пройти немало трудностей, чтобы достичь конечной цели путешествия
Рустам ЯХИН
Рустам ЯХИН
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Животные просидели на борту самолета целые сутки.

Животные просидели на борту самолета целые сутки.

Фото: Кирилл САДЫКОВ

Самолет со спасенными в Челябинске львом Симбой и леопардом Евой приземлился в аэропорту Килиманджаро в Танзании. В ближайшее время животных перевезут в местный реабилитационный центр. Об этом сообщает пресс-служба РМК.

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Самолет с Симбой и Евой приземлился в Танзании
Самолет с Симбой и Евой приземлился в Танзании

Напомним, из-за того, что в Челябинске рейс задержали на три часа, у экипажа закончилось рабочее время и они остались ночевать там. Звери, Карен Даллакян и команда спали прямо в самолете. Но вмешалось еще одно непредвиденное обстоятельство — в Судане, над которым проходит путь в Танзанию, произошел госпереворот. Затем самолету пришлось сделать еще одну вынужденную посадку в Саудовской аварии, чтобы дозаправиться.

Львенок Симба стал известен общественности после того, как представители челябинской зоозащитной организации «Спаси меня» в марте 2020 года забрали измученное больное животное, требующее оперативной хирургической помощи, из Республики Дагестан. Зверь использовался для съемок фотосессий в курортный сезон, а когда он уже был не нужен, то его выбросили на улицу как игрушку. Виновника осудили, но он избежал реального срока в колонии.

Самого львенка в Челябинске прооперировали, вылечили от всех недугов, но выяснилось, что вернуть подросшего зверя в естественную среду обитания, где он мог бы жить по законам прайда, невозможно.

В отличие от льва, леопард Ева абсолютна здорова - к ветеринарам она попала после того, как мать отказалась кормить ее. Так что ученые надеются, что кошка со временем после адаптации сможет жить на воле. Зоозащитниками велись долгие переговоры и поиски страны, которая могла бы принять животных и обеспечить им достойную жизнь. В 2020 году удалось достичь договоренности с Центром спасения, образования и дикой природы Танзании (Kilimanjaro Animal C.R.E.W.). Это место площадью в 144 га расположено на южном склоне горы Килиманджаро — там лечат, реабилитируют и предоставляют приют осиротевшим, раненым и подвергшимся жестокому обращению диким представителям фауны.

Вывезти животных из Челябинска планировали еще в прошлом году, но из-за пандемии и других сложностей вылет пришлось перенести на 2021 год. В истории России и Танзании – это первое сотрудничество по возвращению на родину спасенных диких животных.

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