В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали скандал с похищением следовательницы ее коллегой

Полицейский и следователь состояли в любовных отношениях. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В ГУ МВД по Челябинской области прокомментировали скандал с участием их сотрудников. Напомним, полицейский похитил свою коллегу-следователя, а затем вывез ее на пустырь и избил.

— Оперативниками собственной безопасности ГУ МВД России по Челябинской области в ходе проведённой проверки установлен факт причинения телесных повреждений старшему следователю в результате конфликта, возникшего между двумя сотрудниками одного из территориальных отделов полиции. Материалы проверки направлены в следственный отдел по Центральному району г. Челябинска СУ СК России по Челябинской области для принятия процессуального решения, — прокомментировали в пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области.

Как сообщает telegram-канал BAZA, жертва и ее похититель состояли в любовных отношениях, но последний также был еще и в браке. Полицейский подумывал развестись со своей женой, но 12 октября случилось непредвиденное. Подъезжая к дому своей любовницы, он заметил там другого мужчину. Затем на следующий день полицейский приехал к следовательнице и силой затащил ее в машину. Он увез ее на пустырь, где избивал и угрожал расправой.

Однако сам оперативник приводит другую версию событий. Он пояснил, что пытался поговорить об измене и никакого рукоприкладства не было. У женщины мнение другое: она уже давно рассталась с полицейским, а тот продолжал ее преследовать.

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