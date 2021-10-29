Танцуете народный танец? Мастер едет к вам!

В Челябинской области стартовал «Мастер-тур «Растем с Уральским переплясом» — проект Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус для педагогов и хореографов любительских танцевальных коллективов.

В течение двух месяцев руководители и педагоги ведущих коллективов Российской Федерации и Челябинской области, педагоги хореографических факультетов профильных вузов РФ будут вести индивидуальную выездную работу с любительскими танцевальными ансамблями различных территорий Челябинской области. В рамках творческих мастерских они будут оказывать методическую поддержку и помогать по вопросам формирования репертуара, совершенствовании репетиционного процесса, повышения исполнительского уровня участников. У руководителей и педагогов хореографических коллективов из разных уголков нашего региона будет возможность задать мастеру интересующие его вопросы, вместе провести репетицию, поработать над постановочными решениям, подготовиться к участию в предстоящих конкурсах, получить поддержку более опытного коллеги по текущим проблемам деятельности коллектива.

Среди наставников — профессор Челябинского государственного института культуры, Заслуженный деятель Всероссийского музыкального общества, обладатель нагрудного знака Министерства РФ «За достижения в культуре» (2003) Ирина Бриске, педагог дополнительного образования МБУ ДО «Центр внешкольной работы г. Челябинска» Илья Карапыш, балетмейстер Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации «Северные зори» им. В.В.Ассовского (г. Череповец) Алексей Никитин.

Не обойдется и без творческого эксперимента: впервые на Южном Урале Фонд Карташовой-Реус предлагает хореографам новый формат — Авторская мастерская Татьяны Изюмовой, заслуженного работника культуры Российской Федерации, художественного руководителя и главного балетмейстера Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации «Северные зори» им. В.В.Ассовского (г. Череповец), дважды лауреата премии Правительства Российской Федерации за вклад в развитие народного творчества «Душа России» (2004, 2015 гг). Тема мастерской — «Рождение танца», а это значит, что в ходе работы руководители коллективов вместе с мастером будут работать над номерами, искать и пробовать новые постановочные решения, совершенствовать лексику и рисунок, доводить номера до конкурсного уровня с тем, чтобы достойно представлять нашу область на различных фестивалях и конкурсах хореографического искусства.

— Наша задача всемерно поддержать руководителей и педагогов любительских коллективов народного танца, дать им заряд творческого оптимизма для продолжения работы с ребятами-участниками в это непростое время, — отметила директор Фонда развития народного танца Карташовой — Реус Ольга Палей.

Проект «Мастер-тур» реализуется в рамках гранта Министерства социальных отношений Челябинской области на предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям Челябинской области на финансовое обеспечение затрат на осуществление деятельности по реализации социально значимых программ (проектов) в 2021 году.