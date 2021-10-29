Брекеты или элайнеры? Важные вопросы о стоматологической ортопедии в Челябинске

Дмитрий Тизиков о достижениях в ортодонтии

Проблемы с прикусом сегодня можно распознать на самых ранних стадиях. А исправить — в любом возрасте. Когда на помощь приходят достижения современной ортодонтии, удобно ли использовать элайнеры и как понять, что пора на прием к стоматологу? На эти вопросы в эфире радио «Комсомольская правда» ответил кандидат медицинских наук, доцент кафедры «Ортопедической стоматологии и ортодонтии» ЮУГМУ, чьей научной базой является стоматология «Скиф», Дмитрий Тезиков.

Ведущие эфира Станислав Гладков и Лидия Андреева.

Л.А.: Что включается в себя ортодонтия? Несколько лет назад возможности специалистов в Челябинске были весьма ограничены.

Д.Т.: Ортопедическая стоматология занимается непосредственно распознаванием болезни, профилактикой и лечением заболеваний полости рта. На первом месте идет распознавание и профилактика, то есть врачи-ортопеды занимаются замещением дефектов зубных рядов, а также их аномалиями. В Челябинске на сегодняшний день умеют делать практически все. В этом плане мы не отличаемся от других регионов — до нас также дошли развитые технологии, мы разбираем сложные ортопедические случаи на грани с челюстно-лицевой хирургией.

С.Г.: Говоря о профилактике, имеется в виду постоянное наблюдение у врача-ортодонта или о каких-то системных подходах?

Д.Т.: В России действует программа диспансеризации населения, в которой стоматолог занимает не последнее место. Раз в полгода люди должны приходить на осмотр, чтобы выявить нарушения и понять, какие действия необходимо предпринять.

Л.А.: А разве обычный стоматолог будет смотреть на прикус, если к нему пришли, например, с кариесом? Вылечит его — и все.

Д.Т.: Раньше действительно был такой узкий подход к проблеме. Сейчас все изменилось. Мы врачи не одного зуба, а полости рта в целом. Мы смотрим картину полностью, составляем план лечения. То есть современная стоматология — это о здоровье полости рта.

Л.А.: Есть ли какие-то признаки заболеваний полости рта, симптомы, на которые человек может обратить внимание сам?

Д.Т.: Во-первых, это неприятный запах изо рта. Он может стать следствием неправильного прикуса и нарушения гигиены полости рта. Второе — человек замечает, что ему стало неудобно жевать и кусать, наблюдаются лицевые деформации, например, щека увеличилась, наблюдается западение челюсти. Еще один тревожный признак — скрежетание зубами во сне, храп. Это тоже может быть следствием проблем с прикусом. Нужно понимать, что каждый по-разному ощущает свое стоматологическое здоровье. И некоторые люди могут долго не обращать внимания на проблемы, тогда как во рту уже могут быть серьезные заболевания. Поэтому я и рекомендую посещать врача раз в полгода.

С.Г.: Обращает ли современный ортодонт внимание на возраст пациента? Раньше считалось, что прикус можно исправить только в юном возрасте.

Д.Т.: Технологии позволяют сегодня исправлять прикус в любом возрасте. К нам приходят разные пациенты — от 5-6 лет до 60-70 лет.

В эфире радио "Комсомольская правда" поговорили о прикусе и коронавирусе

Л.А.: То есть если зубы сформированы, их все равно можно подтянуть?

Д.Т.: Конечно, либо ортодонтически их выдвигаем или задвигаем, либо ортопедически закрываем — меняем форму и расположение. Но если мы хотим сильно изменить положение зубов, то это только брекеты или элайнеры, которые сегодня можно изготовить с помощью 3D-печати и сканирования.

С.Г.: Чем элайнеры отличаются от брекетов?

Д.Т.: Элайнеры — это капа, съемная конструкция для домашнего ношения. Элайнеры печатают на 3D-принтере либо фрезеруют. И человек каждый день их надевает: несколько недель одни элайнеры, потом — другие. И так далее до устранения деформации зубного ряда. Но стоит оговориться, что капами не всегда можно исправить ситуацию. Бывают случаи, когда они не применимы — тогда мы идем по пути пластической хирургии, используя брекеты.

Л.А.: А капы настолько же неудобно носить, как брекеты? Человек испытывает дискомфорт?

Д.Т.: В связи с развитием химической промышленности элайнеры сегодня максимально комфортны в использовании. Их ношение практически не доставляет никакого дискомфорта.

С.Г.: Стало ли больше челябинцев обращаться с неправильным прикусом?

Д.Т.: Таких обращений действительно стало больше. Мы все чаще принимаем мягкую пищу, являющуюся не самой полезной для естественной очистки зубов. Жевать не надо, заглотили — и насытились. Поэтому рекомендую не пренебрегать твердой пищей (яблоки, морковь). Так мы тренируем зубы, мышцы, всю челюстную систему.

Л.А.: А в детстве говорили, что откусывать яблоко вредно — зубы расшатаешь.

Д.Т.: Когда вы откусываете яблоко, вы не создаете сразу максимальное давление. То есть сначала прокусываете, а уже потом забираете в полость рта кусок. Зуб — подвижная система, связки во рту играют рот амортизатора. Это как в автомобиле — когда вы пытаетесь на скорости перескочить глубокую яму, то отдача бьет в кузов. Здесь также.

С.Г.: Что может угрожать прикусу? На что нужно обратить внимание? Может быть, исключить какие-то продукты?

Д.Т.: Самое первое — отказаться от соски и пальца, как только появляются первые зубы. Потому что зубы обхватывают соску, создается постоянно давление, и они начинают деформироваться: «уходить» вперед, образуется щель. Рекомендую также отказаться от щелканья семечек на передних зубах. Помимо того, что от этого остаются характерные выемки, у зуба появляется подвижность. Та же история с любителями держать между зубами швейную иглу.

Вопрос от читателя: Мне не нравится вид моих зубов, но ортодонт, к которому я обратилась, говорит, что все в порядке. Оставить все как есть?

Д.Т.: Сходите на консультацию к другому ортодонту. Каждый врач видит по-своему, нет определенного стандарта, по которому можно вынести однозначный вердикт. Каждая ситуация индивидуальная.

Л.А.: В стоматологии сегодня делается акцент на сохранение своих зубов. Что все-таки лучше — сохранять свои до конца или заменить на искусственные?

Д.Т.: Это вопрос философии, единство и борьба противоположностей (смеется, — прим. ред.). Случаи бывают разные, иногда сохранять свои зубы не стоит. В других — стоит побороться. Да, на искусственные зубы врач может дать гарантию, при сохранении своего зуба — только прогноз. Но нужно понимать, что свои зубы физиологичнее. Имплантат вживляется в кость, его не сдвинешь. Поэтому когда вы кусаете таким зубом, то ощущаете давление всей костью, что может повлиять на качество жизни.

Вопрос от читателя: Мне необходимо ставить брекеты, но зубы и так в не очень хорошем состоянии. Не усугубят ли брекеты ситуацию?

Д.Т.: Появление кариеса зависит от гигиены, того правильно ли вы чистите зубы, пользуетесь ли ортодонтическим ершиком и ирригатором. Кариес на самом деле может появиться и без брекетов.

Л.А.: Не можем не спросить. Говорят, что коронавирус сильно влияет на состояние зубов. Так ли это?

Д.Т.: Эта тема очень актуальна, по ней даже диссертации пишут. Коронавирус на самом деле может вызывать язвы, грибковые поражения и белый налет. Во рту может появиться сухость, так как страдают сосуды.

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