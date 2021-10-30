В Москве работал по ночам за 100 евро: король бокса Андрей Шкаликов о своем возвращении в Челябинск

Андрей Шкаликов вернулся в Челябинск без лишней шумихи. Фото: Алексей МИКУШИН

Легенда бокса, один из первых успешных российских боксеров-профессионалов Андрей Шкаликов рассказал о семье, работе в Челябинске, сегодняшнем боксе, тренировках и планах

— Я уже почти год, как живу в родном Копейске. Отцу 91 год, здоровье уже не то, брат тоже болеет (Александр Шкаликов в 90-е входил в состав сборной России по боксу, — Прим. ред.). Решил вернуться домой. Уехал из шумной Москвы — я там почти 20 лет прожил, туда, где вырос — в поселок Горняк. У нас здесь небольшой дом, огород. По хозяйству много дел. И родным надо помогать, за отцом ухаживать. Батя встает, ходит понемногу, но нужно присматривать за ним. Дочкам помог получить хорошее образование, сейчас уже двух внучек воспитываю. Младшенькой недавно всего месяц исполнился, — рассказал о своем возвращении из столицы легендарный боксер-профи Андрей Шкаликов.

Шкаликов помогает отцу управиться с огородом. Фото из архива Андрея Шкаликова.

ПОСИДЕТЬ С ПАЦАНАМИ «ЗАПАДЛО»?

«Уральский шквал» (так еще называли «Андрея Шкаликова в мире профессионального бокса) «незаметно» приехал в Челябинск. Без всякой помпезности. Говорит, что не хотел привлекать внимания. Просто приехал домой.

— Помню, вместе с моими знакомыми и партнерами разместили рекламу по поводу открытия детской летней школы бокса для детей под Ашой. Что-то тогда не получилось. Но после этого только народ узнал, что я в городе. Мне даже друзья из Москвы звонили — в шутку спрашивали, мол, ты, когда к себе на Урал собираешься возвращаться. Я им отвечал — так, я уже здесь живу, — улыбается Андрей.

— А на улицах узнают?

— Бывает. Подходят, здороваются, жмут руку, фотографируются. Но, случалось пару раз, что «подваливают» пацаны и говорят: это ты Шкаликов, ну пойдем с нами, посидим, тебе же не «западло»? Приходится культурно объяснять ребятам, что мне не «западло», пусть лучше приходят в зал тренироваться.

ПРОФИ-ПЕРВООТКРЫВАТЕЛЬ

В Челябинске Андрей Шкаликов выиграл один из своих громких титулов. Фото из архива Андрея Шкаликова.

Те, кому сейчас 40+ или около того помнят, как «Уральский шквал» в 90-е и начале «нулевых» крушил всех на своем пути. Верно замечено спецами — Андрей Шкаликов один из тех, кто пробивал дорогу своим коллегам в профессиональном боксе. В 22 года перешел в профи. Дважды становился победителем чемпионата Европы, был Интерконтинентальным чемпионом по версии WBA, чемпионом Восточно-Европейского бюро WBC, чемпионом СССР, три раза становился чемпионом России. В конце 90-х бился за титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации, но уступил по очкам американцу Фрэнки Лайлзу. В начале «нулевых» был претендентский бой за выход на титульный 12-раундовый бой за звание чемпиона мира с французом алжирского происхождения Медхаю Сахноу. Бились во французском Марселе. Судьи отдали победу с разницей всего в одно очко местному парню. Андрей и тогда и сейчас считает, что победа была на его стороне, и притом явная, но так сложилось… В любом случаем, Андрей Шкаликов — «Легенда №1» (можно и так сказать) российского профессионального бокса. 13 лет на профессиональном ринге, 65 (!) боев, 56 побед, две ничьи. Еще одно уникальное достижение, которое еще никому не покорилось — Шкаликов единственный из боксеров-профи в суперсреднем весе (76,2), кто ни разу не попадал в нокдаун!

Конец 90-х, Челябинск. На ринге чествуют Андрея Шкаликова. Фото из архива Андрея Шкаликова.

ПОМОТАЛО ПО МИРУ

Шкаликова не случайно называют одним из российских «боксеров-первооткрывателей» профессионального ринга. Южная Африка, США, Франция, Германия… Где только не тренировался и не выступал «Уральских шквал». Помотало по миру. В одной только Франции прожил почти восемь лет.

— Начало 90-х. Многие помнят, что это такое — нехватка всего: денег, продуктов, даже самого элементарного. Тогда даже фотографы бои особо не снимали — не было толком аппаратуры, пленки… В профи попробовать себя мне тогда предложил Евгений Вайнштейн — известный в мире бокса человек, Заслуженный тренер России, бизнесмен. Помню, в 90-е мы приехали жить и тренироваться в Бостон. Тренировочная база просто прекрасная. Но на нас американцы смотрели, как на экзотику. Для них русские профи были какой-то загадкой. Но потом увидели нас в деле. Зауважали. Я там провел пять боев, проиграл только один. В Южной Африке помню «крушил» всех их местных чемпионов-профи. Там сильные бойцы. Выиграл штук восемь турниров уровня их чемпионата страны, — вспоминает Андрей Шкаликов.

МЯСОКОМБИНАТ ИЛИ ЛЮБОВЬ?

После завершения спортивной карьеры уехал в Москву. Ушел из спорта в 35 лет. Говорит, что заканчивал на «уколах и таблетках» — все болело, особенно локти — там уже живого места не было. Я ломал кисть, локоть... А потом еще известный случай — осенью 2003 года Андрей на своем мотоцикле попал в аварию. Очнулся в больнице. Диагноз — осколочный перелом бедра, сотрясение мозга. Долгое лечение, «монтаж» в бедро металлических пластин…

— Я в Москве 18 лет прожил — не знал, куда податься после спорта. А в столице, если нужно, за пару дней делал нужную визу, и летел по делам — хоть в Европу, хоть в Америку, хоть в Азию. Уже стал забывать Челябинск, родной Копейск. Столицу изъездил вдоль и поперек. Жил в трех районах. В Подмосковье пожил. Два года вел секцию бокса в Одинцово. В обычном спортзале. По вечерам. Пришел новый директор — женщина, и выгнала все спортивные секции. Вместо этого пустила разные творческие студии и кружки. А потом хороший знакомый — крупный бизнесмен, предложил работать заместителем начальника охраны на мясокомбинате. Зарплата хорошая. Я ему — какой из меня зам по охране, опыта никакого. Он мне — да, ладно, будет, кому помогать, а опыт придет. Может быть, я бы и пошел работать на мясокомбинат, но тут встретил прекрасную девушку, можно сказать, влюбился. Короче, уехал с ней снова в Москву. Жили в Орехово-Борисово. Лет шесть были вместе.

В Москве Шкаликов любил хозяйничать на кухне. Фото из архива Андрея Шкаликова.

— А супруга?

— Мы разводились, потом опять сходились, и снова разошлись. Так сложилось.

СИДЕЛ ПОЧТИ БЕЗ ДЕНЕГ

— В Москве ты долгое время работал на ТВ в качестве комментатора?

— Да, было дело. Я сидел почти без денег. В Москве тоже работу не так просто найти. Но, наверное, имя все же что-то значит. Звонок. Беру трубку. Звонят с Телеканала «Евроспорт». Предлагают провести четыре ночных эфира. По 100 евро за раз. Посчитал. Это примерно 23 тысяч по тому курсу. Конечно, согласился. А потом был канал 7ТВ, Матч-ТВ. Неплохие, в принципе, деньги. А потом на «Матче» начались пертрубации. Почти всех комментаторов, известных спортсменов и тренеров, убрали. Начали что-то придумывать. Сейчас, говорят, для «Матча» много делается силами каких-то студий. В общем, моя карьера комментатора закончилась. Но опыт приобрел приличный и круг знакомств тоже. Близко познакомился с Николаем Валуевым. Организовывал даже Кубок его имени. В Челябинск Николая привозил. В Москве еще работал тренером в одном из клубов. Проводил и провожу мастер-классы. Есть еще много задумок и проектов.

— Сейчас много что изменилось в профессиональном боксе…

— Да, в федерации бокса России новые люди. Фактически любительский и профессиональный бокс у нас в стране объединили. Получается и бюджетное финансирование и коммерческая составляющая «в одном флаконе». Не знаю, хорошо это или плохо? Турниров стало поменьше, но они стали масштабнее. Повысили стоимость профессиональных лицензий. Если раньше профи платил в год 850 рублей, то сейчас уже 10 тысяч. Лицензия менеджера тоже серьезно выросла. Сегодня это стоит 50 тысяч рублей. А промоутеру нужно выложить в год уже 250 тысяч… Плохо, что бокс в малых городах потихоньку угасает.

— Андрей, как считаешь, удалось ли тебе сколотить капитал в профессиональном боксе?

— Для меня главным было не заработать миллионы, а получить титул чемпиона мира. Тогда на заре профессионального бокса в России мы готовы были рвануть куда угодно даже за 2-3 тысячи долларов призовых, а то и меньше. Сейчас это небольшие деньги за выступления на высоком уровне, да и вообще структура профессионального бокса изменилась. Что зарабатывал, в основном, вкладывал в семью. Помогал дочкам. Что-то себе оставалось на жизнь. Сейчас все, что было в Москве — все продал. Вернулся в Копейск. Можно сказать, мой капитал - моя семья.

Внучка Андрея Шкаликова успешно занимается в музыкальной школе. Фото из архива Андрея Шкаликова.

КОПЕЙСК-ЧЕМПИОНСКИЙ

— Из Копейска, и в основном, в поселка Горняк, откуда вы родом, вышла целая плеяда больших чемпионов, королей бокса. Чемпион Европы Петр Галкин, победитель первенства Европы, победитель первенства Мира среди профессионалов Антон Новиков, победитель Кубка Европы Владимир Плетнев, победитель матча Россия — США, США — Россия Александр Митишев, финалист чемпионата мира и Европы, Олимпийских Игр Ильфат Разяпов, призер чемпионата СССР Сергей Заслонов, братья Шкаликовы — Александр — 4-кратный чемпион России, финалист игр Доброй Воли, победитель матча Россия — США, участник чемпионата мира и Европы. Конечно, Сергей Ковалев — в свое время обладатель трех из четырех чемпионских поясов в профессиональном боксе… Андрей, в чем «боксерский секрет» Горняка, может это какая-то генетика местная?

— Мы тоже думали над этим (смеется). Действительно, как-то у нас на Горняке проводился футбольный турнир, и после мы вместе с тренерами со всей Челябинской области пошли прогуляться по поселку. Кто-то задал вопрос, а где жил Сергей Ковалев. И тут началось. У нас поселок небольшой. Мы шли по Горняку и я показывал — здесь родился Ковалев, здесь Галкин, здесь еще кто-то. Эта целая история. А по поводу «генетики»? Думаю, тут ничего необычного нет. Тренеры прекрасные были. Мой первый наставник — Константин Витальевич Ездин мог истолковать все за пару фраз. Очень доходчиво. Парни все понимали и делали, что нужно. Плюс было очень много общеразвивающих тренировок. Часовой кросс, например, отжимания и подтягивания до седьмого пота. Мы были готовы физически очень прилично. На все это накладывали технику и тактику. Вот и все премудрости (улыбается). Я вообще начинал заниматься боксом в школьной рекреации. В школе не было специального зала. Уже позже стал ездить на тренировки в ДК «Угольщиков», что в центре Копейска. Там сейчас тоже занятия проводятся. В Копейске было много «точек», где ребята занимались боксом.

— Всесоюзный, и потом и всероссийский мастерский турнир в Копейске памяти дважды Героя СССР Хохрякова — был один из самых крупных в стране, проводится с 1968 года…

— Да, здесь ребята выполняли звания мастеров спорта. В Копейск приезжали многие сильнейшие боксеры. В последние годы турнир не проводят. Нет нормального зала. В следующем году в Копейске планируют открыть современный ФОК. Наверное, здесь и будет проводиться этот легендарный турнир.

Андрей Шкаликов с первым тренером Константином Витальевичем Ездиным (в центре). Фото из архива Андрея Шкаликова.

В конце сентября Константин Витальевич Ездин, к сожалению, ушел из жизни. А на днях в Копейске на территории ФОКа заложили Аллею величайших тренеров по боксу. Здесь высадили молодые сосенки в честь известных наставников Эдуарда Булатова, Юрия Моторина, Федора Акимова, Константина Ездина, которые не только основали школу бокса в Копейске, но воспитали целую плеяду титулованных советских и российских боксеров.

ЖЕНСКОЕ ЦАРСТВО

— Андрей, вы в неплохой форме. Лишнего веса не так много. Тренируетесь, тренируете?

— Конечно. Провожу тренировки в Челябинске. Работаю индивидуально и со взрослыми, в том числе, и с известными в Челябинске политиками и бизнесменами, и с детишками. Если приглашают, то провожу мастер-классы. Мне есть что рассказать, что передать другим. Это советская школа бокса, школа профессионального бокса. Боксер должен быть развить многофункционально. Знать и уметь хорошо пользоваться всеми приемами — на ближней, на дальней дистанции, ставить силу удара, отрабатывать движения. Много всего. Если ты не будешь лучше своего оппонента, то можешь проиграть, а этого никто не хочет.

— У вас в семье «женское царство» — две дочки, две внучки.

— Всех люблю и всеми очень горжусь. Дочки окончили вузы, сейчас работают. Старшая внучка Алиса учится в музыкальной школе, занимается в студии вокала. Выступала даже на одном из российских музыкальных телеканалов…

Я все смеюсь, что фамилия Шкаликова пропадает. Дочки-внучки выйдут замуж, фамилию изменят. И где тогда Шкаликов (улыбается)?

В 2019 году Андрей Шкаликов приезжал в Челябинск за наградой народной премии "Светлое прошлое". Фото из архива Андрея Шкаликова.

КСТАТИ

В 2019 году Андрей Шкаликов стал лауреатом ежегодной народной премии «Светлое прошлое». После награждения он в шутку признался журналистам, что после Челябинска ему уже не страшно было выходить на ринг.

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