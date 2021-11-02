Когда имена становятся подвигом: Алексей Текслер вручил жителям Челябинской области государственные награды

Губернатор вручил госнаграду вдове отважного пожарного. Фото: gubernator74.ru

Виктор Романенко, командир отделения 15-й пожарной части договорного отряда Федеральной противопожарной службы по Челябинской области, погиб, спасая товарища. Трагедия разыгралась 25 июля 2017 г., когда под Магнитогорском вспыхнул пожар.

ВЫСОКАЯ МЕРА

Люди мужественно боролись со стихией, и в какой-то момент на одном из пожарных загорелась боевая одежда. Не думая ни секунды, Виктор Олегович бросился на помощь и во время тушения загорелся сам. Но и в эти мгновения он продолжал помогать товарищу, получив при этом масштабный термический ожог. Девять дней медики боролись за жизнь пожарного, но спасти его не удалось.

Медалью «За спасение погибавших» командир отделения 15-й пожарной части договорного отряда Федеральной противопожарной службы по Челябинской области Виктор Романенко награжден посмертно.

Награду губернатор Алексей Текслер передал вдове погибшего во время церемонии вручения государственных наград.

— Героический поступок остается подвигом во все времена. Если человек готов пожертвовать жизнью ради спасения людей и исполнения своего долга, то это и есть проявление личного мужества, героизма и преданности избранному делу, — сказал губернатор.

Память героя почтили минутой молчания.

В резиденцию губернатора на вручение государственных наград пригласили работников промышленных предприятий, культуры, образования, сельского хозяйства, органов социальной защиты, МЧС.

За профессионализм, стойкость группа сотрудников регионального управления МЧС удостоена высоких государственных наград. По Указу Президента России Владимира Путина медали «За отвагу на пожаре», «За спасение погибавших» губернатор вручил сотрудникам регионального ГУ МЧС России Руслану Раджабову и Тимуру Аюпову.

КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ

Трем южноуральцам присвоено звание «Почетный гражданин Челябинской области». Теперь в историю Южного Урала вписаны имена Сергея Павловича Коростелева, президента Группы «Магнезит», который не только руководит крупным промышленным холдингом, но и претворяет в жизнь масштабные социальные проекты в нашей области и в Сатке.

Звание присвоено профессору, доктору сельскохозяйственных наук Анне Григорьевне Таскаевой — за огромный личный вклад в подготовку кадров и развитие АПК.

И еще одним почетным гражданином Челябинской области стал директор драматического театра «Омнибус» (Златоуст) Александр Сергеевич Романов.

— Почти 40 лет Александр Сергеевич руководит уникальным учреждением, известным всей театральной России. Также он является председателем Челябинского областного отделения Союза театральных деятелей России, — отметил губернатор.

Александр Романов после награждения обратился к присутствующим:

— На днях я вернулся из Москвы, где проходил съезд Союза театральных деятелей. Председатель СТД Александр Калягин попросил меня выступить на съезде и рассказать о состоянии культуры в нашей области. И мне было что рассказать. С 2019 г. на Южном Урале идет «культурная революция». Капитально ремонтируются здания наших замечательных театров — оперного, Молодежного, кукольного. Возрождена замечательная детская филармония. В Магнитогорске завершился областной фестиваль «Сцена» — он прошел в обновленном театре драмы, — сказал Романов.

Калягин попросил директора театра «Омнибус» передать слова благодарности губернатору Челябинской области, что Александр Сергеевич и сделал с удовольствием.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Каждый из вас на протяжении многих лет вкладывает свои силы, душу, талант в выбранное дело. Особые слова благодарности — присутствующим здесь сотрудникам МЧС. Мы помним, какие непростые дни пережил наш регион во время природных пожаров в июле этого года. Да и любой пожар — это испытание для огнеборцев.

Дорогие земляки, вы — настоящая гордость Южного Урала. Ваши профессиональные достижения достойны самого высокого признания. От всей души поздравляю вас с заслуженными государственными наградами. Здоровья вам, счастья, благополучия, успехов во всех начинаниях!

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