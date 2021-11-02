iPhone 13 mini практически не интересует жителей Челябинской области

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На Урале, в том числе и в Челябинской области, по итогам первого месяца продаж новых смартфонов Apple, наибольшей популярностью пользуются модели iPhone 13 и 13 Pro. На них приходится 77% от всех продаж новинок. Безоговорочным лидером стал iPhone 13 с памятью 128 Гб цвета «Темная ночь». Стоимость такого смартфона составляет 79 999 руб. Жителей региона практически не интересует iPhone 13 mini с небольшой диагональю экрана. Соседи из Курганской области отличись более специфическими интересами — предпочли серебристый iPhone 13 Pro Max с объемом памяти в 1TB.

Топ городов Большого Урала, где модные гаджеты особенно любимы, были определены на основе предзаказов в интернет-магазине МегаФона:

1. Екатеринбург (40% от общего количества).

2. Тюмень и Пермь (по 10% на каждый регион).

3. Челябинск (9%).

Половина от общего объема заказов была приобретена пользователями в первые три дня поставки.

На фоне интереса к новинкам клиенты продолжили приобретать предыдущие версии Apple. Так, спросом пользовались модели iPhone11(128 Гб) в Екатеринбурге, Челябинске и Тюмени, а модели iPhone12 с разным объемом памяти — в Кировской области и Пермском крае.