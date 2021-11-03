Бюджет социального развития: в Челябинской области готов проект главного финансового документа на 2022 год

Губернатор заявил о запуске новых программ по поддержке южноуральцев. Фото: gubernator74.ru

На рассмотрение депутатов Законодательного собрания Челябинской области внесен проект областного бюджета на 2022 год — правительство региона завершило работу по формированию документа.

Алексей Текслер в социальных сетях сообщил:

— Если коротко говорить о характеристиках бюджета, то это бюджет развития, он социально ориентирован. 70% расходов — расходы на социальную сферу. Так же значительны вложения в инфраструктуру. Можно с уверенностью говорить о том, что каждый пункт этого документа направлен на рост благополучия жителей нашей области.

На аппаратном совещании глава региона озвучил параметры проекта главного финансового документа. Экономика Южного Урала адаптировалась в сложившихся условиях.

Проект бюджета-2022 не предполагает коммерческих займов и сверстан на доходах региона. Экономическая ситуация в нынешнем году была непростой и в России, и в регионе, но, несмотря на объективные трудности, регион нарастил объемы доходов.

В плюс вышли доходы предприятий металлургической отрасли: из-за роста цен на продукцию предприятия перечислили больше налогов. Расходная часть бюджета-2022 увеличена на 18% (253,2 млрд руб.). Эти средства пойдут на развитие региона.

С ПРИРОСТОМ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Расходы по направлению «социальная политика», подчеркнул губернатор, вырастут на 28%. «В плюсе» все расходы на здравоохранение и образование, на социальную поддержку жителей региона.

Культура. Расходы увеличены в полтора раза, до 4 млрд руб. Только на ремонты учреждений и обновление оборудования будет потрачено более миллиарда. Продолжатся ремонты зданий театров и ДК. В планах — привести в порядок восемь детских школ искусств.

Здравоохранение. Бюджет составит 41,4 млрд рублей (плюс 2 млрд руб. к нынешнему году), из них средства областного бюджета — 36 млрд руб. В регионе появятся три центра рентгенэндоваскулярных вмешательств. Откроются пять центров амбулаторной онкопомощи: в Кыштыме, Троицке, Магнитогорске, Челябинске.

За счет областного бюджета детей, страдающих сахарным диабетом I типа, обеспечат расходными материалами для непрерывного мониторинга глюкозы. Еще из нового: появится виртуальный оператор записи на прием к врачу и на вакцинацию.

— Все планы по строительству крупных объектов здравоохранения в области в силе, и мы будем их реализовывать, — отметил глава региона.

Газификация. Расходы вырастут на четверть по сравнению с нынешним годом (не включая расходов на догазификацию по программе «Газпрома»).

Дорожное хозяйство. Запланирован существенный рост инвестиций — в 1,4 раза. Объем дорожного фонда региона составит 17 215 млн руб. В модернизацию транспорта вложат более 10,7 млн руб.

В Челябинске построят две трамвайные линии. Парк трамваев пополнится еще на 35 низкопольных вагонов. По концессионному соглашению стартует программа модернизации троллейбусной сети.

Сельское хозяйство. Расходы АПК из областного бюджета вырастут на треть — до 2,49 млрд руб. Предусмотрена поддержка всех основных направлений. Заложены средства на помощь в покупке техники. Бюджет поддержит реконструкцию и строительство животноводческих и птицеводческих комплексов.

ШИРОКОЕ ОБСУЖДЕНИЕ

С 3 по 10 ноября на сайте Заксобрания пройдут общественные обсуждения законопроекта.

Первое чтение законопроекта назначено на 25 ноября. Второе и третье чтения, с учетом возможных поступивших мнений, предложений и поправок, — на 23 декабря.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В 2022 г. расходы по направлению «социальная политика» увеличены на 28%. По всем направлениям мы увеличиваем финансирование по сравнению с первоначальными параметрами бюджета текущего года. Индексируются все социальные выплаты.

Мы запускаем ряд новых программ на поддержку материнства и детства, семей с детьми; расширяем перечень льготников — в частности, по ветеранам труда снижаем планку стажа. Также опережающими темпами финансируем такие направления, как спорт и культура.

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