«Одиноко? Давайте знакомиться!»: курорт «Увильды» открывает зимний клуб знакомств для ценителей здоровья

Для тех, кто устал от одиночества, почувствовал эмоциональное выгорание или затосковал по светской жизни, открылся «Клуб знакомств ЗДОРОВЬЯ» на курорте «Увильды» — как туда попасть. Фото: курорт "Увильды"

Статус «сингл» не идет на пользу ни здоровью, ни красоте, ни эмоциональному состоянию, ни, как следствие, нашей успешности. Врачи убеждены, что в одиночестве мало хорошего для иммунитета, нервной системы, привлекательности и харизмы. Люди без пары или лишенные общества чаще страдают бессонницей, позволяют себе вредную еду, пренебрегают занятиями спортом и получают все шансы заработать комплекс заболеваний в зрелом возрасте. Приятную и действенную «таблетку» от одиночества и его побочных эффектов изобрели на Южном Урале.

Курорт «Увильды» открывает «Клуб знакомств ЗДОРОВЬЯ», где можно найти единомышленников и насыщенно провести досуг. Клубная программа включает лечебные и релакс-процедуры, тренинги и мастер-классы, светские встречи и диалоги о культуре, фитнес-вечеринки и концерты, ужины в ресторане и интеллектуальные батлы. Попасть в круг «здоровых клубистов» можно с 1 декабря 2021 года.

Оставаться на одной волне с внешним миром и сохранять крепкий иммунитет возможно даже в условиях локдауна. Фото: курорт «Увильды»

«Выйти из сумрака», избавиться от комплексов и начать жить

Появление «Клуба знакомств ЗДОРОВЬЯ» продиктовано потребностью человека в социальном взаимодействии. В век скоростей проблема одиночества стоит как никогда остро. Чтобы найти выход и не растратить жизненные силы, на популярном курорте «Увильды» запустили не просто оздоровительную программу 2021-2022, а масштабный концептуальный проект.

— И медики, и ученые заметили, что у людей, испытывающих дефицит общения, ослаблен иммунитет, они более уязвимы для вирусных инфекций и чаще болеют, не говоря уже о психологических проблемах, — рассказывает главный врач «Курорта Увильды» Куракалова Елена Евгеньевна. — Наша цель — вывести человека из изоляции и повысить его качество жизни, создав для этого все возможности, ведь при современной гонке каждому нужна пауза. Приглашаем в путешествие за здоровьем, новыми знакомствами и превосходным настроением!

В «Клуб знакомств ЗДОРОВЬЯ» можно вступить не только одиноким людям, но и семейным парам или подругам, желающим отдохнуть в интересном обществе. Фото: курорт «Увильды»

Ставим одиночество на паузу, наполняем жизнь смыслами

Традиционно предновогодний декабрь — время активных зимних каникул и снежных уикендов. Если ехать в отпуск в одиночку тоскливо, и никаких четких планов нет, стоит записаться в «Клуб знакомств ЗДОРОВЬЯ».

Пересматривать сериалы и листать в инстаграме кулинарные паблики точно ни к чему. Курорт «Увильды» готов показать, что мир намного шире и богаче, чем мобильный телефон. Весь декабрь гостей ждет насыщенная культурная программа: концерты, дегустации, интеллектуальные игры, знакомства, уроки танцев и вокала, мастер-классы, музыкальные вечера и гала-ужин.

Оказывается в любом возрасте можно ходить на свидания, учиться танцевать или петь дуэтом. Фото: курорт «Увильды»

Главный акцент в «Клубе» сделан на ценность здоровья — поэтому первостепенна программа, укрепляющая тело и душу. Специальный комплекс лечебных процедур нацелен на повышение качества жизни:

Даже зимой члены «Клуба знакомств ЗДОРОВЬЯ» смогут дышать соленым морским воздухом в спелеокамере. Фото: курорт «Увильды»

Между процедурами — лекции ведущих врачей и «круглые столы» по вопросам эндокринологии, мужского и женского здоровья, сердечно-сосудистой системы и опорно-двигательного аппарата. Доктора поделятся актуальными данными, развенчают популярные мифы и заблуждения, дадут ценные советы и подсказки, как стать лучшей версией себя.

Планируется много тематических встреч и занятий по возрастам и интересам: гостям расскажут, например, о психологии отношений разных поколений и научат безопасно пользоваться интернетом.

Для любителей активного отдыха на свежем воздухе — лыжи, снежные горки, ледянки, тюбинг, каток с прокатом коньков. Также гости смогут записаться на занятия йогой и медитацией — все это входит в стоимость программы. Обсуждение дня в «Клубе знакомств» — обязательный моцион.

Все мероприятия в рамках клубной программы не потребуют дополнительных расходов. Фото: курорт «Увильды»

Рутина и суета отменяются

Хотя бы раз в году стоит разрешить себе заслуженные выходные — и полноценно отдохнуть, не отвлекаясь на рутину. «Клуб знакомств ЗДОРОВЬЯ» на курорте «Увильды» — это шанс, минимум на неделю, забыть про домашние хлопоты. В современных светлых номерах есть все необходимое для комфортного отдыха.

Гостей курорта ждут новые знакомства, насыщенная оздоровительная и культурная программа. Посетить «Увильды» в декабре можно по максимально доступной цене. Фото: курорт «Увильды»

Завтрак, обед и ужин от шеф-повара ресторана превзойдет все ожидания. Сбалансированное питание и разнообразный ассортимент закусок и горячих блюд поможет подкрепить силы после оздоровительных процедур, прогулок на свежем воздухе и культурной программы.

В «Клубе знакомств ЗДОРОВЬЯ» можно выбирать любимые блюда по системе шведского стола, исходя из своих вкусовых предпочтений. Фото: курорт «Увильды»

В интерьере ресторана за витаминным ужином приятно обсудить с новыми знакомыми прошедший день и спланировать новый. Фото: курорт «Увильды»

Желать здоровья и дарить его близким

Осень пролетит незаметно, поэтому октябрь — самое удачное время, чтобы подумать о подарках для самых дорогих людей, а также для себя любимого. Запуск загородного клуба — чем не повод под конец года окунуться в атмосферу праздника и интересного общения, а заодно укрепить иммунитет и подарить такую возможность своим близким.

Свежий хвойный воздух, обогащенный природными фитонцидами, сам по себе обладающий мощной целебной силой, располагает к неспешным прогулкам и общению. Фото: курорт «Увильды»

«Клуб знакомств ЗДОРОВЬЕ» откроется в первый день зимы. Рекомендуемые даты заездов — по средам, с 1, 8, 15 или 22 декабря. Минимальная продолжительность программы для достижения заметного эффекта — 7 дней. Продлить отдых можно на месяц и отдыхать вплоть до 30 декабря. Забронировать свое участие в «Клубе» лучше заранее — пока есть вакантные места и свободные номера.

Стоимость поездки по программе — от 2890 рублей в сутки (за двухместный однокомнатный номер «Стандарт. «Клуб знакомств ЗДОРОВЬЕ» будет открыт с 1 по 30 декабря 2021 года.

В программу «Клуб знакомств ЗДОРОВЬЕ» входят:

• проживание в комфортабельных номерах различных категорий,

• сбалансированное трехразовое питание по системе шведского стола,

• консультации и лекции врачей узких специальностей,

• специальная программа лечения и процедуры по назначению врача (профили лечения: опорно-двигательная система, кардиология, неврология, дерматология, урологические и гинекологические заболевания, иммунология, эндокринология),

• спортивные мероприятия,

• культурная программа.

Узнать подробности и забронировать предновогодний отдых со скидкой можно по телефонам: 8 (351) 225-14-14, 8 (351) 225-16-16, 8 (351) 225-17-17.

Челябинская область, Аргаяшский район;

тел.: +7 (351) 225-16-16, +7 (351) 225-14-14, +7 (351) 225-18-18;

офис в Челябинске: ул. Цвиллинга, 58, этаж 1;

тел.: +7 (351) 225-17-17;

заказать тур на сайте: Uvildy.ru;

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