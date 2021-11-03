Мастер-тур шагает по Челябинской области: хореографы поделились профессиональным взглядом на народный танец

Коллектив «Фантазия» г.Челябинск

С 29 по 31 октября в рамках проекта Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус «Мастер-тур «Растем с Уральским переплясом» серию академических встреч провели гости из Череповца Вологодской области.

Мужской класс Алексея Никитина

Профессиональным взглядом на народный танец с хореографами и участниками коллективов Челябинской области поделились художественный руководитель и главный балетмейстер Заслуженного коллектива народного творчества Российской Федерации «Северные зори» им. В.В.Ассовского, заслуженный работник культуры России, дважды лауреат премии Правительства РФ «Душа России» Татьяна Изюмова и балетмейстер-репетитор ансамбля Алексей Никитин.

Ансамбли «Проспект горняков» и «Аллегро» г.Коркино

В течение трех дней прошли восемь мастер-классов и творческих встреч. Началась работа с занятия со студентами ЧГИК. Далее мастера стремительно перемещались по площадкам, где их ждали новые коллективы. Программа была насыщенной. За небольшой отрезок времени мастер-классы по женскому и мужскому танцу состоялись для ансамблей «Детство» (с. Долгодеревенское), «Экспрессия» (Копейск), «Аллегро», «Проспект горняков» (Коркино) и челябинских коллективов «Ласточка», «Барабушки», «Поиск», «Самоцветы» и «Фантазия». Руководители коллективов и участники отмечали не только методическую ценность встреч, но и прекрасную атмосферу творческого общения, которую неизменно создавали на занятиях мастера, искренний интерес гостей к жизни и работе коллективов, готовность отвечать на вопросы, погружаться в заявленные проблемы.

Ансамбль «Детство» с. Долгодеревенское

Но все-таки центральным событием пребывания стала работа авторской мастерской Татьяны Изюмовой «Рождение танца». Этот уникальный формат был придуман автором — Татьяной Изюмовой совместно с руководством Фонда Карташовой — Реус. Руководители коллективов предоставили для работы в рамках мастерской номер своего коллектива, который им хотелось бы довести до конкурентоспособного конкурсного состояния. Татьяна Изюмова предварительно изучала представленные композиции, а в ходе визита в Челябинск, собрав вместе участников мастерской, не только предлагала свои идеи постановочных решений, но организовала совместную работу всех участников по поиску оптимальных вариантов. В ходе первой части мастерской удалось поработать непосредственно с коллективами — хореографы и танцоры ансамбля «Родничок» ( г. Озерск) и «Сграффито» ( г. Южноуральск) могли сразу на месте вместе с ребятами опробовать предложенные варианты. Остальные участники получили обратную связь от мастера в ходе второй части, где разбор велся на основании видео материалов.

Ансамбль «Детство» с. Долгодеревенское

— Несмотря на то, что хореографы — народ достаточно закрытый в том, что касается их постановочной работы, нам удалось организовать товарищеский профессиональный диалог, создать дружескую атмосферу, тон которой, конечно, задавала Татьяна Изюмова, когда руководители коллективно трудились над номерами своих коллег, активно включались в обсуждение постановочных решений, предлагали свои идеи и варианты, — отметила директор Фонда народного танца Карташовой-Реус Ольга Палей. — Сотворчество, возможность обсуждения в профессиональной среде вопросов своей деятельности — это то, чего, на наш взгляд, так не хватает хореографам и руководителям. Параллельно обсуждали, делились опытом и по другим темам: как работать над костюмом, где искать музыкальный материал, как мотивировать детей заниматься народной хореографией. Все это несомненно станет ценным вкладом в профессиональную копилку руководителей областных коллективов.