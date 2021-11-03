Четыре образовательных учреждения Челябинской области оказались в списке лучших школ России

На Южном Урале чаще всего поступают в ведущие вузы страны ученики школ Челябинска, Озерска и Снежинска. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Аналитики рейтингового агентства RAEX составили список лучших школ России. Согласно опубликованным данным, в топ-300 присутствуют и образовательные учреждения Челябинской области. Эксперты определяли лучших, насколько часто их выпускники поступают в ведущие вузы страны.

В топ-300 оказались следующие школы Челябинской области:

— Физико-математический лицей №31 (г. Челябинск) - 19 место;

— Лицей №97 (г. Челябинск) – 145 место;

— Лицей №39 (г. Озерск) – 265 место;

— Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина (Снежинск) – 274 место.

Также аналитики составили список лучших школ по всей Челябинской области. Рейтинг получился таким:

1. Физико-математический лицей № 31 (г. Челябинск);

2. Лицей № 97 (г. Челябинск);

3. Лицей № 39 (г. Озерск);

4. Гимназия № 127 имени академика Е.Н.Аврорина (г. Снежинск);

5. Лицей № 11 (г. Челябинск)

6. Школа № 5 УИМ (г. Магнитогорск)

7. Челябинский областной многопрофильный лицей-интернат для одаренных детей (г. Челябинск);

8. Многопрофильный лицей № 1 (г. Магнитогорск);

9. Лицей № 35 (г. Челябинск);

10. Гимназия № 80 (г. Челябинск);

11. Школа № 56 с углубленным изучением математики (г. Магнитогорск)

12. Академический лицей (г. Магнитогорск);

13. Лицей № 77 (г .Челябинск);

14. Гимназия № 23 (г. Челябинск);

15. Лицей № 67 (г. Челябинск);

16. Лицей № 6 (г. Миасс);

17. Школа № 8 (г. Магнитогорск);

18. Гимназия № 93 имени А.Ф. Гелича (г. Челябинск)

19. Лицей № 82 (г .Челябинск);

20. Миасская школа № 16 (г. Миасс).

Кроме того, RAEX составил список лучших школ по Уральскому федеральному округу. Лидерами по количеству выпускников в этом рейтинге оказались Свердловская и Челябинская области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru