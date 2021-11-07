Пригласили на свадьбу в стиле «Игра в кальмара»: как Челябинск сходит с ума по новому сериалу

Челябинцы начали играть в "Игру в кальмара". Фото: Тайное Место/vk.com

Слава южнокорейского сериала «Игра в Кальмара» не обошла челябинских бизнесменов. Символика в виде геометрических фигур и ярко-розовые костюмы стали появятся всюду.

Так, например, молодожены из Челябинска решили пригласить гостей, отправив им открытки с символикой сериала. Это отсылка ко второй серии, где участники игры получают приглашения в виде визиток, где на одной стороне треугольник квадрат и круг, на другой — адрес.

Гостей пригласили на свадьбу визитками из "Игры вы кальмара". Фото: Дарья Михайленко/vk.com

— Дальше мы не пошли, готовили свадьбу очень быстро, за две недели, — рассказал жених Сергей. — Решили пригласить таким необычным способом. Но на самом торжестве ничего тематического не было.

— «Игры в кальмара» пока еще не начали стрелять, поэтому эти сценарии сейчас только в головах, — прокомментировал ведущий Георгий Седых.

Первые скромные шаги делают организаторы квестов в Челябинске.

— На квест допускаются игроки 14+, — говорится в условиях одного из них. — Игрокам предоставляется 5 игр. Победитель будет только один и заберет награду в размере от 5 до 10 тысяч рублей в зависимости от количества игроков.

Правда, игра намечена только на конец ноября. Другие организаторы не называют ни сроков, ни условий. Возможно, это связано с коронавирусными ограничениями.

Особой популярностью маски игроков и изумрудные костюмы с номерами пользовались в Челябинске на Хэллоуин. Черную маску можно было приобрести в районе 200 рублей, а вот стильный костюмчик продают по ценам от 3 тысяч рублей.

Спортивные изумрудные костюмы легко можно купить в Челябинске.

Не упускают возможности монетизировать внезапную популярность южнокорейского сериала даже вязальщицы. Вместо плюшевых медведей и единорогов они теперь вяжут человечков в розовых костюмах с капюшонами, в черных масках с квадратом по центру. Именно в такой форме были охранники из сериала.

Вязаные игрушки из "Игры кальмара" стали хитом продаж. Фото:madamigla/instsgram.com

— Моя сестра посмотрела сериал и сразу попросила связать меня охранника, — рассказывает вязальщица Татьяна Туманова. — Конечно, такие игрушки взрослые заказывают для себя, не детям. Получается подарок с юмором.

«Игру в кальмара» выпустила этом году компания Netflix. По сюжету закредитованные люди с большими долгами соглашаются на тайную игру на выживание, чтобы заработать денег. Тех, кому не удается выполнить условия, убивают. Южнокорейский сериал стал самым популярным за всю историю компании. Уже в первые недели проект посмотрели 140 миллионов человек.

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