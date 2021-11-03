Молодые ученые Челябинской области получат по 1 млн рублей на жилье

Первые выплаты молодые ученые получат уже в этом году. Фото: susu.ru

Депутаты Законодательного собрания Челябинской области провели 15-е заседание. Было рассмотрено более 30 вопросов. Областной парламент принял поправки в региональный бюджет, в областном законе «Об образовании» теперь предусмотрена помощь молодым ученым. Изменения также коснутся владельцев торговых нестационарных объектов, детей-сирот и безбилетных пассажиров.

Областной бюджет увеличился

Доходы областного бюджета выросли на 3,9 млрд рублей. Увеличение произошло за счет собственных налоговых и неналоговых доходов (на 3,2 млрд рублей), а также целевых федеральных трансфертов.

Средства будут направлены на финансовое обеспечение дорожной деятельности, стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов РФ, создание модельных муниципальных библиотек, поддержку сельского хозяйства, отрасли культуры, поддержку творческой деятельности и техническое оснащение детских и кукольных театров.

— Бюджет Челябинской области бездефицитный и имеет очень высокие параметры как по доходам, так и по расходам, — подвел итоги председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш. — Это говорит о том, что экономическая политика в регионе, проводимая правительством и губернатором, соответствует требованиям времени. Несмотря на тяжелые условия, промышленность развивается, экономика работает, и депутаты единогласно поддержали те изменения, которые предложил губернатор Челябинской области.

С учетом изменений параметры областного бюджета на 2021 год по доходам и расходам составят 225,8 млрд рублей.

15 млн рублей на жилье молодым ученым

В областном парламенте сразу в трех чтениях приняли поправки в закон «Об образовании Челябинской области». До конца 2021 года 15 молодых ученых получат из регионального бюджета по одному миллиону рублей на покупку жилья. За это они должны будут отработать в научной организации 5 лет. В ближайшее время поправки поступят на подпись губернатору Алексею Текслеру, после чего вступят в силу.

По условиям социальную поддержку в виде выплаты на приобретение жилого помещения могут получить кандидаты наук не старше 35 лет и доктора наук не старше 45 лет, работающие в научных организациях не менее трех лет.

— Долгожданный законопроект внесен губернатором Челябинской области. Это существенное подспорье молодым ученым Южного Урала, — отметил председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

В 2022 году выплаты получат уже 67 человек.

Приняли «поправки Кристины»

Депутаты Заксобрания в трех чтениях приняли проект закона, устанавливающий на уровне региона дополнительное основание для признания жилого помещения непригодным для проживания ребенка-сироты, которому принадлежит доля в квартире, если в данном жилом помещении также проживает лица, не являющиеся членами его семьи.

Поправки предложил губернатор Челябинской области после того, как ему рассказали историю Кристины. Девочке принадлежит 1/3 доли в квартире, поэтому жилье от государства ей не положено. Мама, лишенная родительских прав, свои 2/3 доли продала. В результате девочка оказалась в квартире с посторонними людьми, ведущими асоциальный образ жизни.

Теперь, после принятия поправок в закон, Кристина, как и другие сироты, оказавшиеся в таком же положении, смогут получить отдельное жилье. Их включат в Список нужда ющихся по Челябинской области.

«Меняется место — сохраняется бизнес»

Депутаты одобрили поправки в закон о порядке и условиях размещения нестационарных торговых объектов (НТО). Сам документ был принят в 2020 году в отсутствие федерального регулирования, чтобы установить единые правила размещения НТО.

Во-первых, в принятых поправках уточнено понятие «хозяйствующий субъект». Это юридическое лицо или гражданин, занимающийся предпринимательской деятельностью в соответствии с федеральными законами. Предложенные изменения позволят вовлечь самозанятых граждан в развитие малоформатной торговли.

Самозанятых включили в закон о размещении нестационарных торговых объектов. Фото: Евгения ГУСЕВА

Во-вторых, дана возможность добросовестным хозяйствующим субъектам, имеющим право на заключение договора на новый срок без проведения торгов, получить компенсационное место в случае, если занимаемое ими место размещения НТО исключено из схемы в период рассмотрения заявления о заключении договора на новый срок.

Кроме того, право на компенсационное место предоставляется также хозяйствующим субъектам, которым до вступления в силу законопроекта было отказано в заключении договора на размещение НТО без проведения торгов в связи с исключением НТО из схемы размещения в период рассмотрения заявления.

В-третьих, уточняется механизм предоставления компенсационного места и предусматривается право хозяйствующего субъекта не только выбрать компенсационное место из предложенных, но и самостоятельно его подобрать, исходя из требований к размещению НТО, включив его в схему размещения в установленном органами местного самоуправления порядке.

Таким образом закон реализует принцип «меняется место — сохраняется бизнес». Закон вступит в силу 10 ноября 2021 года.

Утвердили размер штрафа за безбилетный проезд

Во втором и третьем чтениях депутаты приняли поправки в закон «Об административных правонарушениях в Челябинской области». Он устанавливает штраф за безбилетный проезд в размере от 500 до 1500 рублей.

За безбилетный проезд придется заплатить минимум 500 рублей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Такая мера связана с тем, что в общественном транспорте начали появляться валидаторы для оплаты картой. Чтобы избежать увеличения безбилетников из-за отсутствия кондукторов, решено повысить штрафы. Если раньше нужно была заплатить от 100 до 500 рублей, то теперь безбилетникам придется выложить от 500 до 1500 рублей.

Закон вступит в силу через 10 дней после его официального опубликования.

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