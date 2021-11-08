В Челябинске мужчина побил чужого ребенка во дворе из-за шума под окнами

Фото: скриншот с видео / камеры "Интерсвязи"

В Челябинске мужчина побил ребенка во дворе. Инцидент попал на камеру наблюдения «умного» домофона возле дома №15 по улице 40-летия Победы.

На кадрах видно, как ребенок идет к подъезду и к нему подходит мужчина, который валит его на землю. Нападавший наносит несколько ударов несовершеннолетнему, поднимает того на ноги и уводит в неизвестном направлении. В этот момент рядом проходит другой мужчина, но он на произошедшее никак не реагирует.

В УМВД по городу Челябинску корреспонденту «комсомолки» рассказали, что мать пострадавшего ребенка уже написала заявление в полицию.

— Проводится проверка. В отношении нападавшего мужчины составлен административный протокол по статье 6.1.1 КоАП РФ (Побои), — сообщили в пресс-службе ведомства.

Как пишут очевидцы в соцсетях, пострадавший мальчик гулял вместе со своими друзьями. Они стучали палками по окнам первого этажа и убегали. Одного из жильцов дома это разозлило, и он вышел, чтобы разобраться с детьми.

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