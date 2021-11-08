Министр Тувалу повторил мем «Школьника в болоте» из Челябинска

Симон Кофе хотел привлечь внимание общественности к проблеме изменения климата, но результат оказался немного другим. Фото: Ministry of Justice, Communication and Foreign Affairs, Tuvalu Government / Facebook.com

Министр юстиции, коммуникаций и иностранных дел островного государства Тувалу Симон Кофе случайно повторил мем «Школьника в болоте» из Челябинска. Чиновник в деловом костюме, стоя по колено в мутной воде, выступил на климатическом саммите COP26 с темой, посвященной проблеме повышения уровня океана. Фотографии с этого события опубликовали на странице министерства в Facebook, и они не остались без внимания русскоязычных пользователей интернета.

Прежде всего, все отметили схожесть концепции снимков с популярным мемом. И школьник, и чиновник находятся в деловом костюме, который совсем не соответствует окружающей обстановке. О том же самом говорят и декорации в виде переносной трибуны, доски и двух флагов у министра, а у героя мема – стол, стул, ноутбук и другие офисные принадлежности.

Мем со школьником в болоте стал популярен в 2016 году. Фото: Алексей Назаров

Климатический саммит COP26 проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В нем принимают участие представители из почти 200 стран мира. В ходе конференции участники пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату.

Снимок со школьником в болоте был сделан в 2016 году. Изначально он создавался для конкурса в одном из пабликов во «Вконтакте». Правда, изображение стало настолько популярным, что оно завирусилось по всему интернету.

Героем мема является 10-классник Игорь Назаров, который уже вырос и работает в Челябинске. Мы уговорили парня рассказать, как сложилась его жизнь, на кого он выучился и как относится к снимку спустя 5 лет. Подробности – читайте в материале.

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