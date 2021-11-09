Ирина Гехт попросила родителей школьников недельку потерпеть

Ирина Гехт обнадежила родителей, заявив, что дистант продлится всего неделю. Фото: Валентина ВАГАНОВА

Дистанционное обучение в южноуральских школах ввели всего на неделю. 15 ноября дети вернутся за парты. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ, ковидом, гриппом превышен на 50%, — привела данные Ирина Гехт в своем видеообращении к родителям. — По больше части школьники болеют ОРВИ, но мы уже фиксируем случаи гриппа. При этом процент вакцинации у детей не достаточен для создания коллективного иммунитета. Чтобы предотвратить развитие инфекции и разорвать инкубационный период, должно пройти две недели. Этим и обусловлена неделя дистанционного обучения.

Первый вице-губернатор также отметила, что младшие школьники учатся по облегченному варианту, который не должен вызывать трудностей.

— Дорогие родители, надо недельку потерпеть, — обратилась к родителям Ирина Гехт. — Чтобы сохранить здоровье наших детей и со следующего понедельника выйти в обычный формат учебы.

Многие родители выступают против дистанционного обучения. В Екатеринбурге 8 ноября жители собрались у городской администрации и потребовали отменить дистант. По мнению родителей, во время домашнего обучения ухудшается не только качество знаний, но и самочувствие детей.

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