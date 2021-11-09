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Общество9 ноября 2021 11:05

Ирина Гехт попросила родителей школьников недельку потерпеть

Дистанционное обучение в Челябинской области закончится 15 ноября
Ольга ЩАПИНА
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Ирина Гехт обнадежила родителей, заявив, что дистант продлится всего неделю.

Ирина Гехт обнадежила родителей, заявив, что дистант продлится всего неделю.

Фото: Валентина ВАГАНОВА

Дистанционное обучение в южноуральских школах ввели всего на неделю. 15 ноября дети вернутся за парты. Об этом сообщила первый заместитель губернатора Челябинской области Ирина Гехт.

— Эпидпорог по заболеваемости ОРВИ, ковидом, гриппом превышен на 50%, — привела данные Ирина Гехт в своем видеообращении к родителям. — По больше части школьники болеют ОРВИ, но мы уже фиксируем случаи гриппа. При этом процент вакцинации у детей не достаточен для создания коллективного иммунитета. Чтобы предотвратить развитие инфекции и разорвать инкубационный период, должно пройти две недели. Этим и обусловлена неделя дистанционного обучения.

Первый вице-губернатор также отметила, что младшие школьники учатся по облегченному варианту, который не должен вызывать трудностей.

— Дорогие родители, надо недельку потерпеть, — обратилась к родителям Ирина Гехт. — Чтобы сохранить здоровье наших детей и со следующего понедельника выйти в обычный формат учебы.

Многие родители выступают против дистанционного обучения. В Екатеринбурге 8 ноября жители собрались у городской администрации и потребовали отменить дистант. По мнению родителей, во время домашнего обучения ухудшается не только качество знаний, но и самочувствие детей.

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