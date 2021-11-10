Только «Лайт» и за свой счет: иностранцам не хватило вакцины от коронавируса в Челябинске

Многие иностранцы работают с людьми и рискуют заболеть Фото: Алексей БУЛАТОВ

Пока жителей Челябинска активно зазывают на прививку от коронавируса, иностранные граждане, проживающие в нашем городе, не могут добиться заветной вакцины. Дело в том, что им положен только «Спутник Лайт». Привиться они могут только в двух местах — СПИД-центре и Кожно-венерологическом диспансере. Стоит это около 750 рублей.

PR-специалист из Казахстана Евгений живет в Челябинске уже семь лет. Несмотря на то, что у него оформлены полис ОМС и СНИЛС, с иностранным паспортом его не принимают.

— В «Юности» говорят: все, кто не граждане РФ, должны идти прививаться за свой счет на Яблочкина, 24 (кожвендиспансер. — Прим. ред.). Хотя вроде как здравоохранение при наличии действующего полиса ОМС должно быть такое же, как у всех, — рассказал Евгений журналисту КП-Челябинск. — Хотел вакцинироваться в начале сентября, но в моей поликлинике ответили, что пока рано — больничный после ковида закончился 27 марта. Сказали придти 28 сентября. Потом я не смог. Когда открылся пункт вакцинации в «Юности», пошел туда, но мне сказали: иностранцам в кожвен идти.

С тех пор, по словам Евгения, вакцины для иностранцев не было. При этом, 2 ноября на брифинге министр здравоохранения Юрий Семенов ответил, что никаких проблем нет.

— Вакцина была. Мы сразу заказали нормальную партию, из расчета с учетом того сколько иностранцев будут прививаться. Если где-то был перебой, то в ближайшее время вакцина будет. Мы заказали еще. Это с разрешения минздрава РФ — они дают добро на ту или иную партию, чтобы прививать иностранцев. Если вдруг на данный момент вакцины нет, то она будет, — рассказал Юрий Семенов, отвечая на вопрос журналиста КП-Челябинск.

На «Спутник Лайт» большой спрос не только у иностранцев, но и у россиян, желающий быстро получить QR-код Фото: Кирилл САДЫКОВ

Однако по словам Евгения, вакцины не было ни тогда, ни сейчас.

— В Челябинском областном клиническом кожно-венерологическом диспансере проводится вакцинация иностранных граждан вакциной «Спутник Лайт». На данный момент вакцинация приостановлена в связи с нехваткой данного препарата на территории всей России. Заявка на вакцину для иностранных граждан отправлена в федеральный центр, как только очередная партия поступит в регион — мы пригласим всех желающих, — прокомментировал главный врач ЧОККВД Олег Зиганшин.

Мы также направили запрос в СПИД-центр, но на момент публикации материала получить комментарий не удалось.

Ехать в Казахстан, чтобы привиться, молодой человек опасается — вдруг снова закроют границы. А здесь и квартира, и работа. Будет ли работать иностранный QR-код в наших ТРК, — тоже большой вопрос.

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