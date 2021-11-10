Председатель Заксобрания Челябинской области Владимир Мякуш о своей отставке: «Все звонят и жалеют»

Владимир Мякуш возглавляет Заксобрание с 2005 года. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Председатель Законодательного собрания Челябинской области Владимир Мякуш прокомментировал решение о своей отставке. «Комсомольской правде-Челябинск» он рассказал, что планы оставить пост спикера обсуждались еще полтора года назад. Но на этом законотворческая работа для политического тяжеловеса не заканчивается.

Сегодня у Владимира Мякуша день звонков. После сообщения об отставке многие спрашивают, не фейк ли. Ведь Владимир Викторович возглавляет Заксобрание 16 лет без перерыва.

— Все звонят и в основном жалеют, — с усмешкой говорит Владимир Мякуш в разговоре с редактором «Комсомольской правды». — Но они просто не понимают, что главное не красиво прийти, а красиво уйти. В этом плане у меня все складывается хорошо. Я уже 13 лет на пенсии, надо дать дорогу молодым.

По словам Владимира Мякуша, решение оставить пост спикера обсуждалось еще полтора года назад.

— Это плановая акция, еще полтора года назад, когда мы встречались с Турчаком Андреем Анатольевичем (секретарь генсовета партии «Единая Россия» — примеч. Редакции), был губернатор, договорились сначала передать главе региона функции секретаря отделения партии «Единая Россия», а после выборов депутатов Госдумы вернуться к вопросу. Прошло два месяца и сегодня встреча с губернатором состоялась. Он сказал, что знает о моем богатом опыте, традициях, которые были заложены в работу Заксобрания, поэтому предложил должность советника. Я рекомендовал на свое место первого заместителя Александра Лазарева. Мы его проверяем давно, он еще главой Южноуральска себя проявил, в политической жизни активный.

Владимир Мякуш признался, что пока не знает, какой график работы у него будет. Но в первую очередь он попросил сохранить принципы работы Заксобрания:

— Это командная совместная работа с правительством и губернатором, стабильность в ЗСО и области. И третий принцип — не навредить. Как у врачей, когда мы принимаем законы.

Решение о смене председателя Законодательного собрания Челябинской области будет приниматься на внеочередном заседании 16 ноября.

СПРАВКА КП

Владимир Мякуш проработал в Заксобрании более 20 лет. Впервые он был избран депутатом в 1998 году. Во время председательства Виктора Давыдова, с 2000 по 2005 год, был первым заместителем. Руководителем областного парламента Владимир Мякуш избирался пять раз. В мае 2021 года депутату исполнилось 73 года.

Владимир Мякуш награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» 2-й степени, орденами Почета, Дружбы и орденом Александра Невского. Также Мякуш является Почетным гражданином Челябинской области.

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