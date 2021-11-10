В Челябинской области подключены первые дома по догазификации

Семья Цепиловых готовится к новоселью. Фото: zs74.ru

Многодетная семья Коркинского района стала первым абонентом в рамках программы социальной догазификации в Челябинской области. Восемь лет назад Цепиловы приобрели земельный участок, а в этом году завершили строительство дома. В конце августа заключили договор на технологическое присоединение к сетям газоснабжения. Сейчас семья готовится к новоселью.

— Дом построили сами, всей нашей большой семьей. Планируем переехать сюда через месяц. Семья у нас большая — две дочери, сын, сноха с внучкой. Живем в двухкомнатной квартире, — рассказал глава семьи Иван Цепилов. — Подключение к голубому топливу сделает жизнь в новом доме комфортнее, упростит наш быт.

Президентом РФ была поставлена задача — подвести газ до границ земельных участков в уже газифицированных поселках без привлечения средств собственников.

— В программу попадают населенные пункты, куда газ уже проведен, но частные домовладения не все подключены, — прокомментировал заместитель председателя Законодательного собрания Челябинской области Вадим Ромасенко. — Сейчас формируются заявки. Жители могут обратиться в АО «Газпром газораспределение Челябинск», в МФЦ или в администрацию своего муниципалитета. Остро стоит вопрос о сумме присоединения. В Законодательном собрании мы рассмотрели меры социальной поддержки одиноко проживающим пенсионерам, многодетным семьям и семьям, имеющим детей-инвалидов. Возможно, льготные категории будут расширены.

— Программа догазификации заработала с 18 октября этого года, — отметил генеральный директор АО «Газпром газораспределение Челябинск» Владимир Серадский. — В области ежегодно присоединяем примерно семь тысяч абонентов в год. До конца этого года мы подключим порядка 800 пользователей. В следующем году планируем более 10 тысяч подключений.

Социальная догазификации позволит жителям не платить за подведение газа к участку, если газ в населенный пункт заведен. Собственник домовладения берет на себя только расходы по установке газового оборудования. В настоящее время в муниципальных образованиях проводится сбор заявок от населения.

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