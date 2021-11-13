Стали известны подробности ДТП с шестью погибшими на трассе М-5 в Челябинской области

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

В ГУ МВД по Челябинской области рассказали подробности аварии с шестью погибшими, которая произошла сегодня на трассе М-5 «Урал».

— По предварительным данным, водитель Mitsubishi Lancer, 1984 года рождения, совершая обгон, допустил столкновение с автомашиной Lada Kalina, которая двигалась во встречном направлении, под управлением мужчины 1995 года рождения, после чего отечественная легковушка съехала в кювет и перевернулась, — сообщили в пресс-службе ведомства.

В результате аварии скончались шесть человек, в том числе оба водителя. Кроме того, пострадала пассажир автомобиля Lada Kalina. Ее с травмами доставили в больницу города Сатки.

Фото: ГУ МВД по Челябинской области

На месте происшествия также работают спасатели и МЧС. Они занимаются деблокировкой погибших.

— Всего для ликвидации последствий ЧС привлечено 32 человека, 13 единиц техники, в том числе от МЧС 9 человек, 4 единицы техники, — сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Челябинской области.

В чрезвычайном ведомстве добавили, что они направили на место происшествия двух специалистов для оказания психологической помощи близким погибших.

Сейчас на трассе М-5 затруднено движение не только из-за аварии, но и из-за недавно выпавшего снега. Сотрудники ГИБДД организовали реверсивное движение, чтобы снизить количество пробок на дорогах.

— Сотрудники МЧС призывают жителей и гостей региона к соблюдению безопасности на дороге. В области наблюдаются снегопадные явления, может снижаться видимость. Необходимо соблюдать скоростной режим и выдерживать безопасную дистанцию. При ухудшении погодных условий рекомендуется отложить поездки, — напоминают в региональном МЧС.

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