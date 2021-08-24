«Плоть немощна, а дух бодр»: батюшка из Челябинска взошел на вершину Эльбруса

В начале августа представители Челябинской и Екатеринбургской епархии РПЦ поднялись на самую высокую гору России и Европы — Эльбрус. Среди альпинистов — отец Ярослав Иванов рассказал «Комсомолке» о целях восхождения на вершину, эмоциях и трудностях, поджидающих неподготовленных туристов.

— Мы пробыли на Кавказе 9 дней. Первые 3 дня мы жили в Терсколе на высоте 2100 метров и совершали акклиматизационные выходы на 1000 (3100 метров — Обсерватория) и 1400 (3500 — Чегет) метров выше. Далее переехали на подъемнике на высоту 3500 метров в так называемый штурмовой лагерь Гарабаши. С 6 на 7 августа было само восхождение на Западную вершину Эльбруса до высоты 5642 метра. Интересно, что природа в горах действительно такая же красивая, как на картинке или видео. Но настоящий ее облик грозный и в разы масштабнее. Ни одно фото не передаст опасность и величие гор.

Отец Ярослав рассказал, что вся команда была хорошо подготовлена. Тем не менее, без трудностей все равно не обошлось. На высоте свыше 3000 метров у всех членов команды началась гипоксия из-за низкого давления и разряженного воздуха. По словам священнослужителя, на гипоксию все по разному реагируют: кто-то быстро адаптируется, а кому-то нужно больше времени. Если с ней вовремя не справиться, то запросто может произойти отек мозга, легких. Отец Ярослав благодарит Бога, что всей команде удалось тяжелых избежать последствий горной болезни.

— Мы совсем не экстремалы, но мы довольно часто ходим в походы. Все навыки, которыми я обладаю, я обрел именно в походах. На Эльбрус, кстати, мы шли большой группой. Занятно, что хоть это место и не из безопасных, бывает такое, что за сутки на вершину горы поднимаются по три сотни туристов. Цена ошибки, конечно, предельно высока. На равнине совсем другие проблемы, нежели на самой высокой горе Европы. Здесь важны и моральная, и физическая, и психологическая подготовки. Такие вершины просто так не возьмешь.

По мнению отца Ярослава, вовсе необязательно быть профессиональным альпинистом, чтобы забраться на Эльбрус. Однако, он отмечает, что просто необходимо иметь хорошую физическую форму. Некоторые альпинисты даже специально сбрасывают вес, чтобы легче было подниматься.

— Мы — православные христиане, молились, искали поддержки Бога. «Плоть немощна, а дух бодр», — это по Евангелие. Местами нам было очень тяжело. Это такая усталость, что хочется сесть и никуда больше не идти. Восхождение — это далеко не единственная трудность. Не менее тяжело спускаться с горы. Когда ты очень уставший и ноги подкашиваются — это опасный момент и очень тяжелый. Всегда должно быть обостренное внимание. И все равно я бы посоветовал сходить на Эльбрус. Он многому учит и много что рассказывает. Одного слова «здорово» тут недостаточно. Это большой опыт, но его стоит приобретать только людям с большой решимостью.

Отец Ярослав сказал, что не было цели именно «покорения» Эльбруса. Главное — объединение и сплочение команды.

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