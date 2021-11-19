«Раньше боялась, а теперь летаю на сверхскоростях»: как приходит любовь к горным лыжам и сноубордам

Фото: Горнолыжный курорт «Солнечная долина»/vk.com

Реалии таковы, что сейчас выезд за рубеж стал менее доступным, чем было еще пару лет назад. Именно поэтому популярность южноуральских курортов резко устремилась вверх. Горнолыжные трассы Челябинской области не уступают зарубежным, а цены на ски-пассы у нас гораздо привлекательней.

Челябинск признан самым снежным городом-миллионником. Такие выводы приводят аналитики сервиса погоды по результатам данных метеонаблюдений в мегаполисах за последние 10 лет. За сезон в нашем городе выпадает в среднем 181 см снега. Это еще область во внимание не брали!

Востребованность наших горнолыжных курортов подтверждают и операторы связи. Аналитики МегаФона с помощью обезличенной статистики на основе Big Data выяснили, что зимой прошлого года среди катающихся были не только жители Южного Урала. Полюбоваться на красавицу — природу и получить заряд адреналина к нам приезжают любители активного отдыха из Сургута, Екатеринбурга, Казани, Уфы и Москвы. Если рассматривать объемы трафика мобильного интернета, израсходованного гостями, то чаще всего горнолыжники и сноубордисты выкладывали сторис и посты в Instagram, а также проводили прямые эфиры.

В преддверии открытия нового сезона корреспондент КП-Челябинск пообщался с людьми, которые ждут-не дождутся этого события. Их любовь к горным лыжам и сноубордам выше, чем вершины Уральских гор, и сильнее, чем могущество вековых сосен. А ведь еще совсем недавно они были твердо уверены, что такой снежный экстрим точно не для них. Все меняется: прилежные домоседки откладывают в долгий ящик вышивание и достают лыжи и доски.

Марина, Денис и Максим Киселевы: «горнолыжим» всей семьей

— Мы с мужем катаемся уже более восьми лет. Сначала увлекся он, мне было страшно. Но после пары уроков с инструктором, я уже поехала сама. Сначала каталась только на горных лыжах, а года четыре назад встала на сноуборд, — рассказывает Марина Киселева.

Девушка признается, раньше ее активный зимний отдых представлял собой катание на ватрушках. О том, что она когда-нибудь встанет на горные лыжи, а, тем более, сноуборд, она и подумать не могла.

Любовь к заснеженным склонам супруги привили и семилетнему сынишке.

— Первый раз мы приехали с ним на наши любимые склоны в Центре семейного отдыха «Евразия», когда Максимке было пять лет. Но тогда это ему не очень понравилось. А вот уже через год после пары занятий с инструктором он поехал на горных лыжах сам. Причем уже не с учебного склона, а с большого, — говорит она. — С тех пор с нетерпением ждем открытия каждого сезона и как минимум раз пять-шесть за сезон приезжаем кататься.

ЦАО «Евразия» расположен в рекреационной зоне на границе с заповедниками «Таганай» и «Зюраткуль». От Челябинска — примерно 170 км, на автомобиле сюда можно добраться за час-полтора.

— На катание мы всегда едем в приподнятом настроении. В машине слушаем музыку, иногда аудиокниги. Подключаем к стереосистеме через смартфон. Связь на протяжении всего пути хорошая, без сбоев, — добавляет Марина.

«Евразия» встречает гостей самыми разнообразными горнолыжными трассами, общая протяженность которых — 10000 метров с перепадом до 240 метров. Для продвинутых райдеров имеется трасса продолжительностью 1230 метров! Склоны специально к открытию сезона дополнительно заснеживают с помощью снегогенераторов.

На заснеженных холмах смартфон помогает запечатлеть все яркие эмоции. Наши герои любят подняться на самый высокий склон и сделать селфи, тут же выложив фото в соцсети. Глава семьи — Денис Киселев рассказывает, что не раз записывал видео своего катания, дополнительно фиксируя скорость спуска.

Во время передышек за чашкой чая скоростной интернет помогает без задержек играть в онлайн-игры, слушать музыку онлайн, запускать стримы и общаться в соцсетях. А минутное видео из ТикТока можно скачать себе на телефон за считанные секунды!

Оператор связи МегаФон подтверждает: во время выходных дней и зимних каникул нагрузка на сети вырастает в несколько раз. Ведь отдыхающим важно оставаться на связи, активно пользоваться мобильными приложениями, делать фото- и видеоконтент. По словам инженеров МегаФона, настраивать хорошую связь в горах гораздо сложнее, чем на равнинах. Но с каждым годом оператор улучшает качество связи даже на отдаленных снежных холмах. В 2021 году перед наплывом туристов техническая служба оператора тоже подготовилась к сезону — «прокачала» 4G-станцию на склоне, увеличив скорость мобильного интернета до 30-35 Мбит/с.

Покорять горнолыжные склоны или осваивать новые пируэты — абоненты МегаФона могут быть уверены: яркие эмоции, которыми они решили поделиться, обязательно увидят все друзья и подписчики.

Горнолыжный сезон в «Евразии» откроют в начале декабря, а с 21 ноября начали работать учебные трассы.

Светлана Каюкова: горные лыжи и сноуборд стали лучшим семейным отдыхом

Сейчас Светлана — преданная поклонница горнолыжных курортов.

— В далеком 2008 году я начала обучение сноубордингу вместе с инструктором. Тогда на «Солнечной долине» было всего три или четыре трассы. В те годы я занималась организацией мероприятий, и все выходные дни у меня совпадали с работой. Но как было круто: поскорее закончить все дела в будний день, сорваться на горнолыжку и, покатавшись в свое удовольствие, снова вернуться домой, — вспоминает Светлана.

От Челябинска до «Солнечной долины» ехать примерно 100 км. Добраться можно на автомобиле, электричке, автобусе или турпоезде «Снегирь». За время пути можно изучить парочку аудиокниг или просто подпевать под любимые треки, слушая музыку онлайн.

Сейчас на территории горнолыжного центра «Солнечная долина» работает 12 трасс, протяженностью спусков восемь километров и максимальным перепадом высот в 230 метров. Есть трассы для беговых лыж и для тюбинга. А любители трюков могут отработать свои приемы на трассах cки-кросс, слоуп-стайл и хаф-пайп. Кстати, к началу 2022 года здесь планируют открыть две новые трассы на склоне горы Известная.

В 2013 году жизнь подбросила Светлане новый сюрприз. Она заняла второе место в конкурсе «Мисс Солнечная Долина» и в качестве приза получила 40 подъемов на предстоящий сезон!

А уже через год девушка вместе с супругом приобрели недвижимость в одном из апарт-отелей на территории «Солнечной долины».

— Так мы начали совмещать бизнес, отдых семьей, зимние покатушки и летние развлечения, — добавляет Светлана. — А когда открылся термальный курорт «Бани мира», то это стало просто крутым местом притяжения туристов. Особенно всем запоминаются церемонии парения от профессиональных парильщиков!

Высокий спрос доказывают цифры. По данным представителя курорта, в прошлом сезоне «Солнечная долина» приняла 320 тысяч гостей из Челябинской области, Свердловской, Тюменской областей, Башкирии, Пермского края, Москвы и Санкт-Петербурга.

Несколько лет назад зимний экстрим Светлане приходилось прервать из-за очень радостного события — рождения детей.

— Дети-погодки разрешили встать на сноуборд только спустя четыре сезона! Конечно же, пришлось учиться заново, появились определенные страхи. Но они решились покупкой защитной одежды, — вспоминает молодая мама.

Буквально с рождения и до четырех лет ребята катались на тюбингах и в упряжке на хаски, а уже в прошлом году встали на лыжи.

— Ничто не заменит время, проведенное с семьей, активный отдых, улыбки и радость детей, — признается Светлана. — «Солнечная Долина» для меня — это место силы!

Открытие сезона на «Солнечной долине» — 21 ноября, будут работать две трассы, одна из которых — учебная. А уже к началу декабря заработают все трассы.

Готовы показать свои умения на горнолыжном курорте, запустить стрим, прокатившись с горы и поделиться впечатлениями с друзьями? Абоненты МегаФона теперь могут не переживать за качество и скорость видео. После модернизации вышки связи, гости «Солнечной долины» могут пользоваться мобильным интернетом стандарта 4G на скорости до 50 Мбит/с даже при большом скоплении абонентов на одной точке и ощутимой нагрузке на сеть. А потому все селфи и видеоотчеты будут доставлены адресатам без задержек.

Как начать, чтоб полюбить: советы опытного инструктора

Говорят, первый опыт самый важный. Чтобы по-настоящему проникнуться любовью к горным лыжам, нужно правильно на них встать. Пять важных советов для новичков дает инструктор по горным лыжам Алексей Лейкин.

1. Самое главное на склоне — безопасность! Ее обеспечат внимание и соблюдение правил поведения. Они сведены в так называемый «Белый кодекс». Найдите его в интернете и почитайте.

2. Горнолыжные ботинки — самая важная часть экипировки. Они должны быть максимально удобными, иначе катание превратится в муку.

3. С начала освоения горных лыж двигайтесь по склону с палками. Правильную технику возможно приобрести только с ними.

4. Первые шаги делайте на учебном склоне, либо начинайте с самых пологих участков. Если вы еще не готовы к спуску с горы, то катание превратиться в борьбу за выживание. Наращивайте высоту постепенно!

5. Начинать покорение этого вида спорта лучше всего с инструктором. Вы сэкономите время и быстрее достигните прогресса, а еще сразу же заложите правильную технику катания и сделаете его безопасным.

Увидимся на горнолыжных курортах! И помните: любишь по фрирайду кататься — люби и пешком подниматься!

Партнерский материал.