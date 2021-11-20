Город промышленников-одиночек: что рассказала о челябинцах перепись 1923 года

Сохранились данные о профессиях, постройках и наличии скота Фото: Кирилл САДЫКОВ

Первая и единственная в истории нашей страны Всероссийская городская перепись населения состоялась 15 марта 1923 года. Как следует из названия, она охватывала только города и «ряд других мест со значительным развитием городской, промышленной и торговой жизни». Тогда Челябинск был небольшим городом, с населением всего в 54 тысячи человек.

Итоги переписи старались подвести как можно скорее. Ведь ее задачей было понимание того, как развивать город, чего не хватает. Власти хотели понять, к каким последствиям привели неурожай, страшный голод 20-х и новая экономическая политика. Велся учет количества городского населения, его классового и профессионального расслоения, жилищных условий, скотовладения, закрытия «нежизнеспособных» предприятий, передачи компаний бывшим владельцам и арендаторам, развития частной и кооперативной промышленности.

В Челябинске в 2023 году насчитывалось 15023 строения, из которых 5695 — это сараи и конюшни. Жилых квартир было 11248, из них пустующих 2003.

Всего переписью учтено 31 поселение городского типа. Фото: фонды ГИМ ЮУ

В предварительных итогах переписи, хранящихся в госархиве, содержатся статистические данные только о предпринимателях, самозанятых и специалистах высшей квалификации. Так, в Челябинске проживали 350 промышленников-одиночек, 190 индивидуальных торговцев, 26 инженеров и архитекторов, 62 врача, 25 артистов и художников и всего один писатель/журналист. Ни одного профессора на тот момент в городе не нашлось.

Лошадей в городе было около двух тысяч, они помогали в работе и были главным видом перевозок. Фото: фонды ГИМ ЮУ

По материалам Государственного исторического музея Южного Урала.

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