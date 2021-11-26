Климат поменялся: зимой в Челябинске придет тепло

Одеваться как капуста в декабре нужно будет всего пару дней Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

В этом году первый зимний месяц в Челябинске окажется необычайно теплым. То ли это признаки глобального потепления, то ли задержка у природы, но в декабре 2021 будет всего парочка очень холодных дней. Изучаем три прогноза погоды в Челябинске от синоптиков и смотрим, чем они похожи и чем различаются.

Пару дней будет плюс один

Метеорологи сервиса World Weather дают точный прогноз погоды только на первую неделю декабря. Они считают, что в это время температура воздуха дважды прогреется до плюс одного градуса, а в остальные дни будет колебаться в районе минус трех.

Скриншот: world-weather.ru

С 9 по 31 декабря предположения о погоде основаны на статистике прошлых лет. По ней получается, что самые холодные дни в декабре — это 20 и 31 числа. Тогда дневная температура составит минус 12 градусов, а ночная минус 17. Согласитесь, не так уж и холодно для декабря.

Вообще температурных скачков не ожидается. Столбики будут медленно опускаться с -6 до -10 градусов в течение второй половины месяца. По ночам заморозков тоже не предвидится: предполагают -11-15 градусов.

Снег выпадет три раза за месяц

Синоптики Яндекс.Погоды тоже взяли усредненные данные за 10 лет. По этой статистике плюсовых температур в декабре не наблюдается, при этом тенденция на теплый декабрь прослеживается.

Скриншот: yandex.ru

Например, в первую неделю температура будет в среднем минус 8 градусов, а оставшийся месяц — минус 12. За весь декабрь ожидается всего три с затяжными снегопадами, так что нужно успеть налепить снеговиков в этом году.

Теплее всего будет 6 декабря: -4 днем и -7 ночью, а холоднее 20-го: -15 и -16 соответственно. При этом в прошлом году в декабре уже ощущались ночные заморозки: тогда термометры опускались ниже 20 градусов в начале и в конце месяца.

13 лет подряд самый холодный день — 20 декабря

На Погода.Майл не строят долгосрочный прогноз: точные данные дают только до 8 декабря, а там — как и другие сервисы — усредняют статистику.

Скриншот: pogoda.mail.ru

Метеорологи убеждены, что в первую неделю стоит готовиться к температурным качелям. 1 декабря будет плюсовая температура, через день резко похолодает до минус 10, а затем снова потеплеет почти до нуля.

Если верить статистике, в оставшиеся дни таких скачков уже не будет. Там температура будет сохраняться в районе от минус семи до минус одиннадцати градусов.

А вот самые холодные дни четко прослеживаются. Ежегодно 20 декабря столбики опускаются до -14 и удерживаются на этой отметке еще пару дней. При этом в новогоднюю ночь в последние 13 лет не так уж и холодно: минус 16 градусов. Но это лишь по данным статистики. Какой будет точный прогноз погоды в Челябинске на декабрь 2021, станет известно в следующем месяце.

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