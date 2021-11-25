Обсуждение QR-кодов в Заксобрании Челябинской области закончилось потасовкой и задержанием

Люди без QR-кодов пытаются прорваться в Заксобрание. Фото: Валентина Волкова.

Обсуждение вопроса о введении QR-кодов в общественных местах, в поездах и самолетах, стало самым коротким за все заседания Законодательного собрания Челябинской области. В течение буквально полутора минут недавно избранный председатель Александр Лазарев зачитал название законопроектов, депутаты сразу проголосовали. Никто из участников не выступал.

В это время баталии развернулись в холле Заксобрания. Группа активистов во что бы то ни стало решила прорваться в здание. Женщины пытались оттолкнуть охрану, выкрикивая лозунги. Охранника хватали за руки и били по лицу, провоцируя на ответные действия. Чтобы остановить потасовку, пришлось вызвать полицию. По предварительной информации, задержана женщина. Официальных комментариев в УВД города пока не дают.

Чтобы успокоить антиваксеров, пришлось вызвать полицию. Фото: Валетнина Волкова

К антиваксерам вышел председатель комитета по социальной политике Сергей Буяков.

— Тема очень резонансная, — прокомментировал позже председатель Заксобрания Александр Лазарев. — Каждый проголосовал, опираясь на личный опыт, свою историю, связанную с ковидом, и обращения избирателей. Окончательное решение будет принимать Госдума. Прошу сохранять здравый смысл и спокойствие.

Это было первое Заседание под руководством нового председателя Александра Лазарева. Фото: Валентина Волкова.

В любом случае, на последние заседания даже депутаты не могут попасть без QR-кода. Такие участвуют в обсуждениях онлайн.

На вопрос об инциденте в Заксобрании Челябинской области ответил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

— Недовольные ковидными ограничениями будут всегда, — сказал Песков журналистам. — Но их количество несопоставимо с теми, кто хочет остаться живыми во время пандемии. Президент никогда не уходил от ответственности, когда приходило время решительных действий во благо людей и страны.

Против введения QR-кодов на федеральном уровне проголосовали 7 депутатов регионального Заксобрания. Трое воздержались. Таким образом, законопроект одобрен большинством голосов южноуральского парламента.

На рассмотрение самого спорного вопроса ушла пара минут. Фото: пресс-служба Заксобрания.

Законопроекты о QR-кодах в общественных местах, а также международном и междугороднем транспорте в Госдуму внесло правительство. Экстренная мера вводится из-за сложной ситуации с коронавирусом.

До 1 февраля будет переходный период, когда допускается предъявление отрицательного ПЦР-теста. Решение об использовании QR-кодов и конкретном перечне объектов, где они потребуются, будут принимать региональные власти.

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