SKODA HOCKEY EDITION: «Хоккей — наша игра»

Фото: SKODA

Вы любите хоккей так же, как его любит ŠKODA? Тогда эта серия автомобилей ŠKODA HOCKEY EDITION для вас.

ŠKODA HOCKEY EDITION - это особый пакет для автомобилей чешского производителя. Все они объединены общей тематикой хоккея и имеют несколько важных особенностей в оформлении как интерьера, так и экстерьера.

Когда команда ŠKODA HOCKEY EDITION «выходит на лед» - в победе можно не сомневаться!

ŠKODA RAPID HOCKEY EDITION - машина позиционируется изготовителем как «нападающий». Это имеет смысл, потому что в линейке компании именно данный бюджетный вариант машины отвечает за основную массу продаж. Стремительный ŠKODA RAPID в новой экипировке и с кожаным мультирулем поможет вовремя перехватить инициативу и удерживать ее благодаря системе климат-контроля Climatronic (климатроник).

ŠKODA OCTAVIA HOCKEY EDITION - в команде SKODA HOCKEY EDITION занимает положение «защитника». Надежный игрок команды HOCKEY EDITION имеет в основе комплектацию Ambition Plus (амбишн плюс), а также включает в себя передние и задние датчики парковки, камеру заднего вида с омывателем, тонировку задних стекол Sunset (сансет) и многие другие полезные опции.

ŠKODA KAROQ HOCKEY EDITION позиционируется как «вратарь». Маневренный ŠKODA KAROQ — это ещё одна модель, воплощающая философию марки. Как и в начале своего пути, ŠKODA стремится создавать автомобили, сочетающие великолепный дизайн и выдающийся уровень.

В автоцентре «Чешский дом» данные автомобили представлены в ограниченном количестве.

Получить консультацию вы можете по телефону: +7 351 211 34 00.

Братьев Кашириных, 126/1.

Сайт: https://che-dom.ru/