В Магнитогорске пройдет концерт «Народный танец. Связь времен»

3 декабря в ДК им. Орджоникидзе (г.Магнитогорск) состоится концерт «Народный танец. Связь времен».

Концерт любительской хореографии проходит в рамках творческого проекта Фонда развития народного танца Натальи Карташовой и Татьяны Реус «Мастер-тур «Растем с Уральским переплясом».

Магнитогорск — особенный города для Фонда. Ведь именно здесь начала свой выдающийся творческий и педагогический путь Наталья Николаевна Карташова, когда в годы Великой Отечественной войны организовала первый на Южном Урале любительский коллектив народной хореографии из числа учащихся ремесленных училищ Магнитки. Звезда Натальи Карташовой на Аллее славы была открыта в 2014 году и неслучайно концерт, организованный Фондом, пройдет в ДКМ Орджоникидзе, в непосредственной близости от этого знакового места.

Как любой живой вид искусства народная хореография не стоит на месте. Организаторы и участники предложат зрителю новый взгляд на искусство народного танца и его развития во времени— от традиционного народно-сценического к стилизации, и далее к направлению neo-folk — актуальное современное воплощение традиционных мотивов представят магнитогорскому зрителю лучшие представители жанра: чемпионы России по народному танцу заслуженный коллектив народного творчества ансамбль танца «Ералаш» (Челябинск) и образцовая хореографическая студия «Дети Магнитки» (Магнитогорск).

Место проведения: Дворец культуры металлургов им. С.Орджоникидзе, г.Магнитогорск, ул. Набережная, 1.

Дата и время: 3 декабря 2021 18:30

Напомним, что «Мастер-тур «Растем с Уральским переплясом» — победитель грантового конкурса Министерства социальных отношений Челябинской области по реализации социально значимых программ. В рамках проекта серия мастер классов и концертов любительской хореографии проходит в ряде территорий Челябинской области. После Магнитогорска лучшие танцевальные номера и коллективы увидят поселке Локомотивный и Копейске.