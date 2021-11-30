Хочешь дачу — забирай: челябинцы могут выиграть земельный участок и сертификат на строительство дома

Это не новогоднее сумасшествие и не шутка. Компания «Евродача» и КП-Челябинск объявляют конкурс на самый красивый новогодний интерьер в вашей гостиной*.

Какие призы ждут победителей?

Для победителей приготовлено три крупных приза общей стоимостью более 200 000 рублей!

Главным призом станет земельный участок в поселке Солнечный (Сосновский район) площадью 10 соток под строительство евродачи.

Участнику конкурса, занявшему второе место, достанется сертификат на сумму 50 000 рублей. Деньги можно потратить на приобретение земельного участка или дома.

Бронзовому призеру вручим инновационный обогреватель.

Конкурс уже стартовал, а победителей определят 25 декабря. Не упустите возможность подарить себе и своей семье настоящее новогоднее волшебство! Шанс выиграть есть у каждого. Тем более, что условия конкурса максимально просты.

Как принять участие в конкурсе?

Ну а теперь об условиях. Всего пять простых шагов могут сделать вас обладателем участка или дачи.

Шаг 1. Нужно, конечно же, нарядить вашу гостиную в новогодней тематике. И не забудьте сделать фото! Разместить это фото на своей личной странице в социальных сетях Вконтакте или Инстаграм. Отметить на фотографии «Евродачу» во ВКонтакте и Инстаграм.

Шаг 2. Сочинить четверостише про «Евродачу» и опубликовать его вместе с фотографией. Подписать публикацию хэштегом #хочу_подарок_от_Евродачи.

Шаг 3. Подписаться на сообщества компании «Евродача» во ВКонтакте и Инстаграм.

Шаг 4. Поставить лайк этой записи и сделать ее репост у себя на странице во ВКонтакте и записи в сторис в Инстаграм.

Шаг 5. Написать в сообщения группы «Хочу выиграть земельный участок», указать свою фамилию, имя и контактный телефон. В ответ вы получите ваш порядковый номер.

Определение счастливчиков состоится 25 декабря 2021 года в 10.00 по адресу: г. Челябинск, ул.Красная 4, пресс-центр с помощью специального оборудования — лототрона с записью подведения итогов конкурса.

Приходите, чтобы получить массу положительных эмоций! И не забудьте взять с собой защитную маску и паспорт.

Выбирайте счастье вместе с «Евродачей»! И пусть повезет именно вам!

А пока вы наряжаете свои гостиные, мы расскажем вам, что же такое евродача и в чем ее преимущества.

ДОМ ЗА ОДИН ДЕНЬ — ЭТО РЕАЛЬНО?!

Компания «Евродача» строит дома из трехслойных стеновых панелей пятого поколения по технологии, применяемой при возведении многоэтажек. В разработанных моделях домов используется опыт и знания лучших челябинских проектировщиков. Панели не требуют подгонки по месту и исключают проблемы со стыковкой элементов. Это позволяет поставить добротный бетонный дом фактически за один-два дня.

Все материалы, из которых строятся евродачи, сертифицированы и соответствуют нормативам, установленным для эксплуатации жилых домов.

ПРЕИМУЩЕСТВА ДОМОВ ИЗ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПАНЕЛЕЙ

Срок эксплуатации домов или дач из железобетонных панелей — от 50 лет. А применение современных герметиков увеличивает срок службы стыков до 70 лет.

Панельный дом можно возвести в любое время года. «Финская» система монтажа обеспечивает отсутствие продувания, промокания и промерзания швов, ширина которых всего 15-20 мм.

Железобетонные панели — безусадочный строительный материал. А потому к отделке дома как внутри, так и снаружи можно приступать сразу после установки стен и крыши.

В качестве утеплителя панелей используется базальтовая минераловатная плита с бороздками. В домах тепло и сухо в любое время года, а зимой расходы на отопление снижаются до 30%.

Комфортный микроклимат в доме достигается за счет «дышащего» свойства домов: в горизонтальные швы между панелями устанавливаются капельники, которые выводят в зимний период на улицу лишнюю влагу.

Железобетонные панели являются негорючим материалом, а минераловатные утеплители относятся к самозатухающим материалам, поэтому у таких домов высокая пожарная безопасность.

Современные железобетонные панели отвечают требованиям экологичности и не наносят вреда ни жильцам дома, ни окружающей среде.

ПОЧЕМУ «ЕВРОДАЧА»?

ООО «Евродача» является молодой быстроразвивающейся строительной компанией. Команда профессионалов предложит вам весь перечень работ от проектирования до заведения дома под крышу.

С учетом доставки материалов и расходов на аренду строительной техники квадратный метр коттеджа из железобетонных панелей в базовой комплектации обойдется в сумму от 35 тысяч рублей (для Челябинской области).

Заказать строительство дома из железобетонных панелей вы можете по телефону: (351) 210-01-05 либо заполнив форму заявки на сайте.

Заключив договор с ООО «Евродача», вы получите надежный, теплый, качественный и долговечный дом.

г.Челябинск, ул. Чайковского 60;

Тел.: (351) 210-01-05;

Email: evrodacha74.ru@gmail.com;

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Сроки проведения розыгрыша, информация об организаторе, правилах его проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения размещены на сайте https://evrodacha74.ru/.