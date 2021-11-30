Само не пройдет: как житель Челябинска «нашел» опухоль и смог победить рак на начальной стадии

Многие из нас стараются как можно реже посещать медицинские кабинеты. Особенно когда ничего не беспокоит, о своем здоровье редко кто заботится. И в большинстве случаев это касается мужчин. Эта история про 65-летнего челябинца, который, опять же по настоянию супруги, успел поймать у себя опасную болезнь на самой ранней стадии развития.

Простое исследование спасло жизнь

Эту историю рассказала супруга нашего героя Наталья.

«У мужа в течение 20 лет диагностировалась киста почки. Она находилась в одних и тех же размерах, не беспокоила. Он периодически проходил лечение и раз в полгода делал УЗИ. Результаты последнего исследования нам показались сомнительными, и мы решили сделать МРТ в клинике «МРТ-Эксперт». Это было в 2019 году.

Тогда врача-рентгенолога Анастасию Сергеевну Вараксину насторожило образование в стенке кисты. Она предположила, что оно имеет злокачественную природу.

В это было сложно поверить, ведь мужа ничего не беспокоило! Мы решили не паниковать и сделали еще одно исследование в поликлинике по месту жительства. Там специалист нам сказала, что ничего страшного нет: в кисте доброкачественное образование, делать с ним ничего не нужно, просто наблюдать в течение всей жизни. И как-то история с этим образованием у нас постепенно забылась…

Однако осенью этого года на приеме врач-уролог решил пересмотреть снимки, сделанные в «МРТ-Эксперт». В итоге описания Анастасии Вараксиной помогли заведующему отделения лучевой диагностики одной из ведущих многопрофильных больниц города понять, что образование все же злокачественное.

Мужа прооперировали. Размеры опухоли и ее расположение позволили провести операцию малоинвазивным способом. Опухоль была удалена на ранней стадии. Считаю, что именно правильное диагностическое заключение врача клиники «МРТ Эксперт» не оставили этому образованию ни малейшего шанса на рост. Может это и прозвучит пафосно, но своевременная и качественная диагностика спасла жизнь моему мужу…»

Проверяйте здоровье даже когда ничего не беспокоит

Корреспондент КП-Челябинск связался с врачом-рентгенологом клиники «МТР Эксперт» Анастасией Вараксиной. Она подтвердила слова супруги пациента и напомнила о необходимости и важности профилактической диагностики собственного организма.

— Люди часто говорят — заниматься здоровьем нет времени. Однако МРТ-исследование не занимает много времени. При этом данный способ считается одним из самых информативных, позволяющим диагностировать заболевания на самых ранних стадиях, — комментирует Анастасия Вараксина. — Так произошло и в случае с нашим пациентом. МРТ-исследование с конрастированием помогло обнаружить кистозно-тканевое образование, которое требует оперативного лечения. При этом мужчина не жаловался ни на боли, ни на дисфункцию почек. После операции, которая прошла успешно, теперь данному пациенту рекомендуется раз в полгода проводить МРТ-исследование, чтобы избежать рецидива образования.

Многие из нас верят, что не столкнутся с опасными болезнями, например онкологическими заболеваниями. Но узнать страшный диагноз в самом начале появления опухоли — это возможность распрощаться с ней раз и навсегда, сохранив свою жизнь.

Анастасия Вараксина подчеркивает, что магнитно-резонансная томография проводится без рентгеновского излучения. Процедура проходит быстро, в комфортных условиях.

Клиника экспертного уровня

Более 50 диагностических центров «МРТ-Эксперт» работают в десятках городах России — от Калининграда до Сахалина. Все центры «МРТ-Эксперт» оснащены современным оборудованием экспертного класса от ведущих мировых производителей.

Специалисты «МРТ-Эксперт» помогают пациентам выявить скрытые от невооруженного взгляда изменения во внутренних системах организма. Наличие современного оборудования и врачей-экспертов МРТ-диагностики позволяет обслуживать пациентов на уровне европейских стандартов.

Врачи филиалов «МРТ-Эксперт» по всей стране объединены в саморегулируемую организацию «Ассоциация врачей МРТ-диагностики». В сложных случаях это позволяет собрать консилиум или обратиться к экспертному доктору, специализирующемуся по данной проблеме, не зависимо от его места нахождения. Члены Ассоциации контролируют работу коллег по всей стране и помогают отслеживать и справляться с трудными случаями.

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