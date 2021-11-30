Каток во дворе братьев Макаровых: в Челябинске откроют три современные хоккейные площадки

В этом году в Челябинске будет построено три современных хоккейных корта. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Зимой прошлого года известные воспитанники «Трактора» Евгений Кузнецов, Виталий Кравцов и другие игроки черно-белых провели мастер-классы на пяти новых хоккейных коробках, построенных и открытых в Челябинске и Коркино. В этом году эта история продолжается.

КОМФОРТНЫЕ И СОВРЕМЕННЫЕ

Еще три новые хоккейные площадки до середины декабря откроются для массового катания в Челябинске и в Сосновском районе в поселке Вишневая горка. Это современные хоккейные корты: с профессиональными пластиковыми бортами, скамейками запасных, защитной сеткой, с системой освещения, с асфальтовым покрытием основания. Кстати, одна из хоккейных коробок появится в Ленинском районе около общеобразовательной школы №76 — в том дворе, где начинали играть в хоккей знаменитые братья Макаровы.

Обслуживать новые площадки будут специалоисты и инструкторы. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Сейчас завершается строительство одной из таких площадок на территории студенческого городка ЧелГУ. Отметим, что курирует строительство и эксплуатацию таких площадок челябинский хоккейный клуб «Трактор». По словам директора клуба Ивана Савина на таких площадках смогут заниматься, активно, с пользой для здоровья проводить время и дети и взрослые. Корты, которые, кстати, соответствуют размерным стандартам Континентальной хоккейной лиги, открыты для всех желающих.

— Хоккейные коробки начали строить в начале ноября, и сейчас такие комплексы уже почти готовы. Площадка у ЧелГУ в центре крупного жилого района на Северо-Западе станем местом притяжения и для тех, кто живет рядом и для всех, кто пожелает сюда приехать. Наши тренеры будут помогать осваивать азы хоккея, — учить правильной технике катания, действиям на площадке. Занятия спортом — это не только хорошая физподготовка, но и командная работа, взаимовыручка, дружба, умение действовать в коллективе. Все это пригодится в жизни. Это очень важный социальный аспект воспитания. Лучшие ребята смогут попробовать себя и в муниципальных спортивных школах, в том числе, и в спортивной школе «Трактора». Многие профессиональные хоккеисты начинали свой пусть в спорте именно на дворовых площадках, — подчеркнул Иван Савин.

СПОРТ И ЗОЖ

В прошлом году в рамках совместного проекта Русский медной компании и хоккейного клуба «Трактор» в Челябинске и Коркино было открыто пять таких современных кортов.

Время показало, что эти площадки нужны и пользуются большой популярностью. Здесь нередко проводятся школьные уроки физкультуры, различные детско-юношеские турниры, массовые катания. Главное, что эти корты не просто построены, но и качественно обслуживаются. Хоккейный клуб «Трактор» привлекает специалистов, обеспечивая заливку и подготовку льда, работу инструкторов, проведение мастер-классов, открытых тренировок. По словам Ивана Савина такая практика будет продолжена и в этом году. Дети сами будут выбирать тех игроков «Трактора», которых они хотели бы видеть в качестве своих пусть временных, но наставников.

Хоккейные корты - это безопасные борта, зона для запасных игроков, а сама площадка соответствует размерам КХЛ. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

Лед на всех трех новых площадках подготовят к середине декабря.

По словам директора обособленного подразделения «Русской медной компании» в Челябинске Анатолия Еремина главная цель проекта — приобщить как можно больше детей и молодежи к спорту, к здоровому образу жизни, создать доступную, безопасную и комфортную инфраструктуру.

— Важно, что на таких площадках можно заниматься в комфортных и безопасных условиях. Это проект ориентирован на создание доступной среды и инфраструктуры, связанной с физической культурой и спортом, — рассказал директор обособленного подразделения «Русской медной компании» в Челябинске Анатолий Еремин.

Сергей Таскаев, Анатолий Еремин и Иван Савин проинспектировали строительство площадки около ЧелГУ. Фото: Юлия НЕСТРУЕВА

КСТАТИ

Ректор ЧелГУ Сергей Таскаев отметил, что на Северо-Западе и рядом с университетом проживает почти 400 тысяч человек, и это очень густонаселенный район.

— Это важное решение — установить корт здесь, рядом с корпусом ЧелГУ. Все было построено в короткие сроки. Быстро и качественно. Зимой здесь будет хоккейная площадка, летом — место для игровых видов спорта. Не исключено, что мы создадим и свою хоккейную команду, — сказал Сергей Таскаев.

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