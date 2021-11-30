До 1 декабря включительно нужно оплатить налоги на землю, транспорт и недвижимость Фото: Иван МАКЕЕВ

Уже столько лет прошло, а фраза из социального ролика «Заплати налоги и спи спокойно» до сих пор мотивирует. И актуальности она не теряет. Ведь со 2 декабря 2021 года у южноуральцев, которые не заплатили имущественные налоги, начнут капать пени. Рассказываем, что будет со злостными неплательщиками, как получить льготы в Челябинской области и — главное — как быстро провести все платежи.

КАКИЕ НАЛОГИ ПЛАТИМ

До 1 декабря жители Челябинской области должны заплатить налоги за 2020 год на землю, транспорт и недвижимость (квартиры, дачи, гаражи, комнаты и машиноместа). Транспортный налог идет в областной бюджет. Эти средства Челябинская область тратит на ремонт дорог, по которым мы ездим. Имущественный и земельный налоги поступают в местный бюджет.

КУДА И КОГДА ПРИШЛИ КВИТАНЦИИ

Уведомления об уплате имущественного налога начали рассылать еще в сентябре. Если вы не получили бумажную квитанцию, значит ищите электронную в «Личном кабинете налогоплательщика физлица» на сайте ФНС. Те, кто подключен к сервису, больше не получает бумажные квитанции, если только не поставил «галочку» в ЛК, что хочет получать их дополнительно на бумаге «Почтой России».

— Мы направили порядка миллиона уведомлений традиционным способом — «Почтой России», еще чуть больше 600 тысяч размещено в личных кабинетах на сайте ФНС, — сообщила начальник отдела налогообложения имущества УФНС России по Челябинской области Татьяна Полохина. — В этом году уведомлений чуть меньше из-за того, что в 2020 году были внесены изменения в Налоговый кодекс.

Речь идет о том, что, рассчитывая налог на имущество, ФНС теперь учитывает переплату по налогам, в том числе и по налогу на доходы физлиц. Допустим, летом вы подали декларацию на возмещение НДФЛ при покупке квартиры или социальный вычет, получилась переплата. Ее налоговая самостоятельно зачтет в счет уплаты налога на имущество. Поэтому если вы в «Личном кабинете налогоплательщика» видите, что у вас все по нулям, то вполне вероятно вам зачли переплату.

— В «Личном кабинете налогоплательщика» на сайте ФНС гражданин может увидеть суммы налога, свое имущество, которое облагается налогом. Если исчисленной суммы налога нет, то да, переплату частично учли в счет уплаты налога. Как правило, те, кто подает декларацию, отслеживают все уведомления, — поясняет Татьяна Полохина.

КАКИЕ ЛЬГОТЫ ПОЛОЖЕНЫ

Жители Челябинской области могут получать не только федеральные льготы по налогам, но и местные. Так, по налогу на имущество и земельному налогу администрации Челябинской области вправе устанавливать дополнительные льготы для населения на своей территории или менять налоговые ставки.

— Поэтому если гражданина что-то смущает, например, не учтена в уведомлении какая-то льгота, он должен обратиться с заявлением через ЛК на сайте ФНС, «Почтой России» либо лично в инспекцию. Мы проведем налоговый перерасчет, либо уточним, какая ставка налога применяется на данной конкретной территории, — говорит Татьяна Полохина.

В каждом муниципалитете - свои льготы по налогам Фото: Екатерина МАРТИНОВИЧ

Поскольку муниципалитетов много, вся информация о льготах и ставках по квартире, гаражу и земле есть на сайте ФНС в разделе «Справочная информация о ставках и льготах». Там вы выбираете территорию, где находится дом или земля, и можно сразу увидеть, какие льготы, помимо федеральных положены человеку.

Кстати, о федеральных льготах. Для каждого вида налога (кроме транспортного) предусмотрен большой перечень льготных категорий граждан. Это пенсионеры, инвалиды I и II группы, инвалиды детства, многодетные семьи с тремя и более детьми. Последние, к слову, имеют право на льготы по всем видам налогов — недвижимости, транспорту и земле. Правда, как разъяснила Татьяна Полохина, местная льгота по транспорту многодетным семьям выделяется не на человека, а на одну машину мощностью 180 л.с. или мотоцикл мощностью 36 л.с. на семью. Льготы многодетным носят беззаявительный характер, если информация поступает из Министерства социальных отношений Челябинской области.

А еще федеральные льготы положены предпенсионерам. Это люди, которые должны были выйти на пенсию, но из-за изменений в законодательстве этот срок отодвинулся.

— Человек, понимая, что может относиться к этой категории льготников, вправе взять в ПФР или МФЦ справку, в которой увидит, является ли он предпенсионером по пенсионному законодательству, — объясняет Татьяна Полохина. — Вообще по пенсионерам и предпенсионерам действует беззаявительный характер предоставления льготы. То есть каждый год ПФР на федеральном уровне передает в налоговую службу все сведения о гражданах, которые должны были выйти на пенсию, но не вышли, потому что отложен пенсионный возраст, и о тех, кто вышел на пенсию. И мы самостоятельно предоставляем этим гражданам право на льготу. Они обращаются к нам, только если что-то не так — закралась ошибка в персональные данные, нет данных о льготе. Мы сами уточняем информацию в ПФР, и если информация подтверждается, делаем перерасчет налогов с учетом права на льготу.

Если вы хотите уточнить, относитесь ли к категории льготников, то можете позвонить по телефону горячей линии ФНС 8-800-2222-222.

ЕСЛИ В УВЕДОМЛЕНИИ НЕПРАВИЛЬНЫЕ ДАННЫЕ

Бывают ситуации, когда в налоговых уведомлениях появляются ошибки. Исправить их, конечно, лучше до 1 декабря — даты, до которой нужно оплатить налоги. Сообщить в налоговую об ошибке проще и быстрее всего через «Личный кабинет налогоплательщика» на сайте ФНС. Если вы думаете, что это сложно — ошибаетесь. Получить доступ к ЛК очень просто — в любой налоговой инспекции (даже в другом городе!) с паспортом вам выдадут пароль к Кабинету. Только не забудьте его в течение месяца сменить. В «Личном кабинете» можно оперативно отправить обращение и — что важно — быстро получить ответ, там же можно увидеть всю информацию о своем имуществе, заполнить декларацию и оплатить налоги.

Татьяна Полохина рассказала, почему в этом году уведомления об уплате налога получили не все. Фото: пресс-служба ФНС по Челябинской области

— Войти в «Личный кабинет» и отправить обращение можно с помощью учетной записи Госуслуг. Но не путайте — на Госуслугах не отображаются налоговые уведомления, там отразится только сумма задолженности после окончания срока по уплате налогов — 1 декабря, — объясняет Татьяна Полохина.

Уведомить об ошибке также можно «Почтой России» или лично в налоговой инспекции. Как заверила Татьяна Полохина, все инспекции работают с налогоплательщиками в штатном режиме.

КАК МОЖНО ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ

Оплатить налоги можно разными способами. Первый — прямо из «Личного кабинета» на сайте ФНС, через сервис «Уплата налогов и пошлин».

— У каждого документа есть уникальный идентификационный номер, QR-код, с помощью которого можно оплатить налоги через офисы банков, мобильные приложения. Оплатить налоги можно на «Почте России», через МФЦ, а задолженность — через Госуслуги, — говорит Татьяна Полохина.

ЧТО БУДЕТ, ЕСЛИ НЕ ЗАПЛАТИТЬ НАЛОГИ ДО 1 ДЕКАБРЯ

Со 2 декабря по всем налогам, которые вы не оплатили, начнут начисляться пени — 1/300 ставки рефинансирования в день. Дальше налогоплательщику «Почтой России» или в ЛК будет направлено требование об уплате задолженности с определенным сроком.

— Если гражданин не исполняет и это требование, мы вправе обратиться в суд за выдачей судебного приказа, которое направляется на исполнение: в банк для удержания со счета, работодателю. И совсем неприятная история, когда приказ направляется в службу судебных приставов. Тогда на должника может быть наложен запрет на выезд за пределы России, арест имущества, запрет на регистрационные действия, — говорит Татьяна Полохина. — Поэтому мы не рекомендуем затягивать с оплатой налогов.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Присылайте сообщения в соцсетях ВКонтакте, Facebook, Одноклассники.

Viber/WhatsApp: +7-904-934-65-77

Также у нас есть канал на Яндекс.Дзен и Телеграм

Почта: kpchel@phkp.ru