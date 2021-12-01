Адвент-календарь для ребенка своими руками: что положить внутрь, чтобы не захламить квартиру барахлом

Ценит ли ваш ребенок подарки так, как бы вам этого хотелось? Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Адвент-календари пришли к нам из Европы. Там такой ритуал помогает отсчитывать дни с начала месяца до католического Рождества. Поэтому в стандартных адвентах делают 24 ячейки. Но так как в России сильнее всего ждут Нового года, такой календарь можно распределить на весь месяц. В этой статье узнаете, как сделать адвент своими руками и что в него положить — по следам марафона, который проводила блогер из Польши Юлия Шульга.

Один из популярных вариантов, который облегчает родителям жизнь, купить готовые адвент-календари в магазинах. В их числе коробки с шоколадными конфетами. Но несет ли он какую-то пользу? Ведь такой подарок вы можете купить ребенку в любое время, а не только перед Новым годом. Да и шоколадки съедаются быстрее, чем за месяц.

Что в таком случае делать?

На марафоне предлагают создать адвент, который детям полезен. При этом не важно, какой у вас бюджет — его получится сделать своими руками. Мы подобрали один из простейших вариантов, для которого понадобятся:

— бумага (обычная или крафтовая),

— маркер или ручка,

— бечевка или другая плотная нить,

— клей ПВА или карандаш,

— доска, пустая часть стены или красивая деревянная палка из леса.

Чтобы сделать адвент, не нужны коробки - бумажных конвертиков достаточно Фото: Евгения ГУСЕВА

Сначала нужно сложить конвертики: на один хватит пол-листа А4. Главное помните, если адвент будет рассчитан на целый месяц, то вам нужно сделать 31 кармашек.

Затем каждый из них нужно пронумеровать.

Далее прикрепить толстую нитку с задней стороны конверта. Лучше чередовать длину веревки, чтобы конверты висели на разном уровне.

После чего определитесь, куда вы будете это вешать. Желательно, чтобы это была такая высота, до которой достанет ваш ребенок. Это может быть пробковая доска, которая висит в квартире. Или полуметровая красивая деревянная палка, которую вы принесете с прогулки. Или даже пустой кусочек стены 50х50 см.

В первом и последнем случаях конвертики вешаются в хаотичном порядке, а во втором — привязываются к палке и висят на ней. В любом случае получится стильно.

А теперь самый главный вопрос — что же положить внутрь?

Если в каждый конвертик вы положите маленькие подарки как игрушки в киндер-сюрпризах, то, скорее всего, просто захламите квартиру ненужным барахлом. Юлия Шульга уверена: многих детей большое количество подарков балует и не учит ценить имеющееся. Радость, которую они получают, кратковременна, как и интерес к таким игрушкам.

— Создайте вместе свои традиции и воплотите их. Так вы научите ребенка ценить эмоции и близость, — объясняет блогер.

Юлия предлагает класть в адвенты записки с заданиями, рассчитанные на всю семью. Их суть в том, чтобы проводить больше времени с ребенком дома и за его пределами. Это особенно важно родителям, которые постоянно заняты и чувствуют за это вину перед детьми.

Вместо подарков вы можете делать задания, которые нужно выполнять всей семьей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Идеи для адвент-календаря могут быть разными и обязательно должны учитывать возраст и предпочтения ребенка. Если он давно просится погулять или поехать на каток, то связывайте задания с этим: например, «покормить птиц и белок в лесу» или «научиться ездить на коньках спиной».

Также вы можете поехать в приют, зоопарк и на выставку, искупаться в бассейне или пригласить на ночевку друзей ребенка, вместе испечь пирог, печенье или пирожки, в какой-нибудь выходной ходить дома в одежде только одного цвета или носить ее шиворот-навыворот. В общем, здесь нет никаких ограничений: вы можете хулиганить или просвещаться в зависимости от настроения.

Адвент-календарь, сделанный своими руками, сэкономит деньги, время и нервы. А ребенок запомнит выполнение этих заданий надолго. Потому что каждое из них связано с эмоциями, совместным времяпрепровождением и его желаниями. А когда, как не перед самым семейным праздником, укреплять отношения между взрослыми и детьми?

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