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Общество30 ноября 2021 12:31

В Челябинской области вводят обязательную вакцинацию для студентов и пенсионеров

Постановление подписал главный санитарный врач региона
Ян Стоев
Ян Стоев
Комментарии (4)Комментарии (4)(4)
Теперь вакцинировать будут в вузах, колледжах и техникумах.

Теперь вакцинировать будут в вузах, колледжах и техникумах.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Челябинской области ужесточаются антиковидные требования для студентов и лиц старше 60 лет. Теперь этим группам населения необходимо проходить обязательную вакцинацию. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.

— Если посмотреть по группам населения, то студенты и лица старше 60 лет оказались наименее привитыми – 51% и 54% вакцинированных соответственно, — сказал Анатолий Семенов. — эти две группы выдают наибольшие риски [для заражения], поэтому было подготовлено такое постановление.

Новые правила вступают в силу уже с завтрашнего дня. Студентам и пенсионерам надо будет привиться первым компонентом до 20 декабря, а вторым – до 10 января.

Кроме того, на территориях учебных заведений будут развернуты пункты вакцинации. Что касается пенсионеров, то их могут прививать на дому. В настоящий момент составляются списки, по которым будут работать с теми, кто еще не прошел вакцинацию.

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