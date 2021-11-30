В Челябинской области вводят обязательную вакцинацию для студентов и пенсионеров

Теперь вакцинировать будут в вузах, колледжах и техникумах.
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
В Челябинской области ужесточаются антиковидные требования для студентов и лиц старше 60 лет. Теперь этим группам населения необходимо проходить обязательную вакцинацию. Об этом на брифинге рассказал главный санитарный врач региона Анатолий Семенов.
— Если посмотреть по группам населения, то студенты и лица старше 60 лет оказались наименее привитыми – 51% и 54% вакцинированных соответственно, — сказал Анатолий Семенов. — эти две группы выдают наибольшие риски [для заражения], поэтому было подготовлено такое постановление.
Новые правила вступают в силу уже с завтрашнего дня. Студентам и пенсионерам надо будет привиться первым компонентом до 20 декабря, а вторым – до 10 января.
Кроме того, на территориях учебных заведений будут развернуты пункты вакцинации. Что касается пенсионеров, то их могут прививать на дому. В настоящий момент составляются списки, по которым будут работать с теми, кто еще не прошел вакцинацию.
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