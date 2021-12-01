Город нашей славы трудовой: в Челябинске увековечили память тружеников тыла

Цветы от губернатора у подножья стелы. Фото: gubernator74.ru

12-часовые смены на заводе в войну для челябинки Люси Журавлевой заменили уроки в школе. В 14 лет она стала сварщицей. Детство закончилось.

ЧЕМ ЛЮДИ ЖИВЫ

Когда мужчины ушли на фронт, в цеха пришли дети, женщины, старики. Фронт нуждался в танках, снарядах. На передовую из глубокого уральского тыла шли эшелоны с обмундированием, продуктами, медикаментами. Сорвать поставки нельзя, потому все усилия — физические, душевные — были сконцентрированы на выполнении работы.

Наталье Фроловой в 1942 году исполнилось 15. Она устроилась на Челябинский абразивный завод. Старший брат стал сборщиком танков на ЧТЗ.

— На заводе взрослые нас жалели, но мы не спекулировали на жалости. Наоборот, старались поднять личные нормы выработки. Мы выпускали шкурку для шлифовки снарядов. Знали, что победим, это и помогало жить.

2 июля 2020 г. Указом Президента России Владимира Путина Челябинску и Магнитогорску было присвоено почетное звание «Город трудовой доблести».

В конце июля нынешнего года стела открылась в Магнитогорске, теперь мемориал есть в Челябинске. Наша область стала первым регионом страны, где открылись мемориалы, увековечивающие подвиг трудящихся тыла.

Всего в России звание «Город трудовой доблести» присвоено 20 городам.

НЕПОСТИЖИМАЯ ДЛЯ ЗАПАДА ЗАГАДКА

Стела «Город трудовой доблести» теперь есть на Аллее Славы, в самом центре Челябинска. Мемориал, устремленный в небо, рассказывает о ежедневном подвиге горожан, приближавших Победу.

На камне изображены известные каждому горожанину снимки военных лет: женщины и дети у заводских станков, врачи за операционными столами. Кстати, благодаря высокому профессионализму медиков южноуральских госпиталей летальность не превышала 0,3%. И 80% излечившихся бойцов возвращались на фронт.

В церемонии открытия стелы участвовал губернатор Алексей Текслер:

— Мы гордимся, что Челябинск в годы войны именовался Танкоградом. Танкоград — это, в первую очередь, люди. На фотографиях, которые расположены и на стеле, и на пилонах вокруг, мы видим женские лица, детские лица. Во время Великой Отечественной войны они наряду с мужчинами работали на промышленных предприятиях день и ночь. Наша задача — сохранять память о том великом времени, о трудовом подвиге. И мы это будем делать.

Помощник главы государства, президент военно-исторического общества Владимир Мединский поздравил горожан с важным событием. В приветственном адресе он подчеркнул, что Победа — дело рук всего советского народа:

«Отставая накануне войны от врага по объемам добычи угля, производства электроэнергии, выплавки стали, наша страна смогла превзойти государства фашистского блока по количеству танков и самолетов, артиллерийских орудий, мин и снарядов. На Западе этот факт всегда воспринимался как непостижимая загадка. И ответ на нее — здесь, на Урале. В Челябинской области, которую справедливо называют «Кузницей Победы».

Автором проекта стелы стал скульптор-монументалист Денис Стритович. Возведена стела за счет финансовых средств бюджета Челябинска и Российского военно-исторического общества.

На Аллее Славы теперь увековечена память о трудовом подвиге нашего города. Фото: gubernator74.ru

ПРЯМАЯ РЕЧЬ

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— В прошлом году, в год юбилея Великой Победы, президент подписал указ, и двум нашим городам — Челябинску и Магнитогорску — было дано почетное звание «Город трудовой доблести». Челябинск в годы войны стал центром промышленного военного производства. К моменту начала войны в городе работало много промышленных предприятий, к ним добавились эвакуированные предприятия из западных частей Советского Союза.

ЦИФРА

33 дня

понадобилось, чтобы в 1942 году наладить на ЧТЗ производство танков Т-34. В годы войны завод дал фронту 18 тыс. танков и самоходных артиллерийских установок.

На заводе им. Колющенко выпускали мины, гаубичные снаряды, фугасные бомбы, реактивные снаряды. Завод освоил выпуск секретного реактивного миномета БМ-13 («катюша»). Снаряды для «катюш» выпускал завод им. Орджоникидзе.

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